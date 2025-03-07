QYZPU подписал меморандум о сотрудничестве с ведущим университетом Эстонии

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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

В рамках рабочего визита в Эстонию, Председатель Правления - Ректор Казахского национального женского педагогического университета, Гулмира Канай, провела встречу с руководством Университета Таллинн с участием Посла Республики Казахстан в Эстонии, Кульгинова Алтая Сейдировича, передает корреспондент Kazpravda.kz

На встрече с ректором Университета Таллинн, Тыну Вииком, и деканом Школы педагогических наук, Тея Оун, участники обсудили вопросы подготовки педагогических кадров, включая разработку образовательных программ, развитие совместных научных проектов и перспективы долгосрочного взаимовыгодного партнёрства и обмен студентами и преподавателями.

Одним из ключевых итогов переговоров стало подписание меморандума о сотрудничестве между Казахским национальным женским педагогическим университетом и Университетом Таллинн, знаменующего новый этап практической работы и реализации совместных инициатив.

Документ также положил начало проекту по созданию Центра академического превосходства для развития дошкольного и начального образования. Центр будет функционировать на базе QYZPU и может стать важной площадкой для привлечения преподавателей со всего Центрально-Азиатского региона.

Важно отметить, что Эстония занимает топовые места в международном рейтинге PISA (по результатам тестирования 2022 года Эстония заняла первое место), которая подчеркивает эффективность её образовательной системы. Система детских садов является неотъемлемой частью эстонского образования (частных детских садов очень мало), и по окончании обучения детям выдается карта готовности к школе, которую они берут с собой на следующий этап обучения.

Договорённости, достигнутые во время встречи, подтверждают высокий уровень доверия и стремление обеих сторон к укреплению образовательного партнёрства и дружеских связей между Казахстаном и Эстонией.

#Казахстан #сотрудничество #университет #Эстония

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