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Распростерся в небе флаг

Дина Устиненко

Установлен новый рекорд: в небе над Алматы был раскрыт самый большой флаг Казахстана.

Накануне Дня Республики на аэро­дроме «Байсерке» царило непривычное оживление: рекордсменом мира по прыжкам с парашютом был совершен прыжок с высоты 3 000 метров с самым большим флагом Республики Казахстан. Его размер – 800 квадратных метров, фактически четверть профессионального футбольного поля.

Акция «Ашық аспан» стала самым ярким патриотическим мероприятием, посвященным Дню Республики. При этом его уникальность зафиксирована в книге рекордов Казахстана КИнЭС – организаторам выдан соответствующий сертифкат.

Зрителей ожидал не только прыжок. Организаторы постарались превратить патриотическую акцию в настоящий праздник. Для гостей было приготовлено праздничное угощение из национальных казахских блюд. Состоялось выступление Актоты Болшовой – талантливейшей исполнительницы музыки на электронной домбре.

Пока присутствующие наслаж­дались праздничной атмосферой, на летном поле завершались последние приготовления к самому прыжку. Подготовка к акции длилась несколько месяцев. Только на изготовления флага ушло две недели. Сложностей хватало – и с поисками изготовителя, и с самой тканью. Лишь одна фабрика согласилась исполнить необычный и сложный заказ.

– Прыжок достаточно экстремальный: много тонкостей пришлось учесть. Очень важны были погодные условия, правильно выбранная пилотом точка, с которой будет совершен прыжок, профессионализм спортсмена. Вес всего обмундирования вместе с флагом и противовесом составил 150 килограммов. Прыжок совершил Олег Тощев – рекордсмен мира по прыжкам с парашютом, инструктор по парашютно-десантной подготовке. Нынешний прыжок на его счету – уже 5 831-й. Мы были уверены, что с профессионалом такого уровня все пройдет хорошо, но все равно переживали. Второй парашютист прыгал с камерой, чтобы запечатлеть полет в небе. Пазлы сошлись наилучшим образом, и все прошло, как мы и планировали, – прокомментировала одна из организаторов акции Альмира Марден.

Сотни камер и глаз устремились в небо. Зрители, затаив дыхание, следили за самолетом. Погода не подвела, и в небе над Алматы распростерся национальный символ. Одновременно с флагом в небе кружил беркут. Точь в точь как тот, что изображен на полотне нашего госсимвола.

Как оказалось, это не приглашенный «актер», а случайность, которая добавила еще большей зрелищности. В небе развевался полностью раскрытый флаг, а на земле сотни зрителей аплодировали и смахивали нахлынувшие слезы.

– До мурашек! От гордости просто распирает! Побольше бы таких мероприятий для поднятия патриотического духа и воспитания, – заметил гость акции Андрей Морозов.

Музыкальным сопровождением раскрытия флага стала песня «Көк тудың желбiрегенi» Ибрагима Ескендира. Мелодия, пропитанная национальным духом и колоритом, словно сливалась с происходящим вокруг.

Организатором патриотической акции выступила инициативная группа во главе с предпринимателем Жомартом Киясом, которую поддержали меценаты в лице представителей различных сфер и просто неравнодушные граждане.

Главный девиз мероприятия — «Ашық аспан» – несет в себе идею целостности, мира, единства, необходимости сохранить и преумножить благополучие жителей Казахстана.

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