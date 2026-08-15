Так, в Кызылорде в течение двух дней проходил рес­публиканский дебатный турнир QZO CUP «Закон и порядок – выбор молодежи», который собрал более 40 лучших дебатеров из 13 регионов страны. Участники интеллектуального состязания демонстрировали знания, логическое и критическое мышление, ораторское мастерство, умение аргументированно отстаивать свою позицию.

Как подчеркнул организатор мероприятия Али Кенесулы, сегодня государство уделяет особое внимание молодежи:

– Наш приоритет – формирование культуры «Закон и Порядок» в молодежной среде и развитие дискуссион­ных площадок, – сказал он. – Сегодня эту роль во многом выполняют дебаты. Борьба шла серьезная, и даже судьям было непросто определить сильнейших.

По итогам турнира кубок QYZYLORDA CUP 2026 завоевала команда «Тараз махаббатым», состоящая из игроков Тараза и Алматы. Второе место заняла команда «Бекзат Саттарханов» из Туркестанской области, третье разделили «И, Ақұдай» из Алматинской и «Ұйқыбастар» из Кызылординской областей.

В амфитеатре Президентского парка Кызылорды прошли областные игры «Жайдарман» на тему «Жас­тар және заң мен тәртіп». Команды, используя юмор и сценические постановки, подняли вопросы профилактики правонарушений, охраны общественного порядка, повышения гражданской ответственности.

Руководитель областного управления общественного развития Руслан Каюпов отметил воспитательную и общественную значимость молодежных инициатив.

– Закон и порядок – основа устойчивого общества, – сказал он. – Правовая культура не ограничивается знанием или выполнением требований закона. Она начинается с глубокого понимания каждым гражданином своих прав и обязанностей, осознания своей ответственности в общественной среде. Особенно важно, чтобы эти ценности прочно закрепились у молодежи, которая формирует будущее страны.