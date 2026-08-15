Национальные проекты: обновляется инфраструктура, развивается соцсфера

Правительство продолжает планомерную работу по исполнению поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева, направленных на масштабную модернизацию ключевых отраслей экономики и социальной сферы. В ее рамках завершено осуществление нацио­нальных проектов «Келешек мектептері» и «Модернизация сельского здравоохранения», идет работа над проектами «Доступный Интернет» и «Модернизация энергетического и коммунального секторов», а также в рамках разворачивающегося Нацпроекта «Развитие угольной генерации».

инфографика Павла Цедилина

Конкретные результаты в регионах

Конкретные результаты по каждому из направлений уже отражаются на экономике регионов. К примеру, по данным пресс-службы Правительства, медпомощь стала доступной для миллиона жителей отдаленных сел, специализированная и высокотехнологичная медпомощь приближена к более чем четырем миллионам сельчан.

Качественным высокоскоростным Интернетом и связью 4G и 5G охватываются миллионы казахстанцев, в том числе жители сельской местности, в новых современных школах уже обучаются тысячи учащихся.

По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева осуществлен Национальный проект «Келешек мектептері», направленный на создание равных условий для качественного образования, сокращение дефицита ученических мест, трехсменного обучения и аварийных школ.

За три года в рамках проекта построено 217 школ нового формата на 460 тыс. ученических мест: 105 школ введено в 2024 году, 112 – в 2025-м. В результате полностью решена проблема 52 трехсменных и 12 аварийных школ, сокращен дефицит ученических мест в более чем в ста школах. Значительная часть объектов построена в городах Астане, Алматы и Шымкенте, а также в Алматинской, Туркестанской, Мангистауской и Кызылординской областях.

Особое внимание при этом уделено развитию школьной инфраструктуры в сельской местности. Здесь построены 84 школы нового формата, благодаря чему свыше 130 тыс. сельских детей получают доступ к современной и комфорт­ной образовательной среде. Новые школьные здания оснащены современными кабинетами физики, химии, биологии, лабораториями, компьютерными классами, STEM-лабораториями и кабинетами робототехники.

Учащимся предоставляются мобильные парты-трансформеры и индивидуальные шкафчики, на этажах установлены питьевые фонтанчики в соответствии с санитарными нормами. Для развития творческого потенциала и профессиональных навыков предусмотрены универсальные мастерские, студии и кабинеты начального профессионального обучения с полным оснащением.

Пространства в школах организованы с учетом возрастных особенностей детей: предусмот­рены отдельные блоки для начальных и старших классов. Повышенные меры безопасности обеспечиваются за счет внедрения современных технических решений. Школы оборудуются с учетом потребностей детей с особыми образовательными нуждами.

Современная инфраструктура требует соответствующей подготовки учителей. В этой связи в текущем году более 1,6 тыс. педагогов прошли прак­тико-ориентированные семинары на базе НИШ, РФМШ и лицеев «Білім-инновация» по STEM-образованию, естественно-научным дисциплинам, робототехнике и цифровым технологиям.

Еще более пяти тысяч работников сферы школьного образования были охвачены обучением совместно с НЦПК «Өрлеу» по предметной подготовке, цифровым технологиям, искусственному интеллекту, инклюзивному образованию и программе «Адал азамат».

Параллельно организована работа по развитию управленческих компетенций руководителей школ. Национальной академией образования им. И. Алтынсарина проведена Сезонная академия «Келешек мектептері» для 200 директоров, а также обучающий семинар для заместителей директоров по воспитательной работе.

ПМСП и доступ к высокотехнологичной медпомощи

В рамках поручения Главы государства осуществлен Национальный проект «Модернизация сельского здравоохранения», направленный на решение нескольких основных задач, включающих комплексное развитие и обновление инфраструктуры, а также укрепление кадрового потенциала на селе.

По линии обеспечения сельских населенных пунктов учреж­дениями первой медико-санитарной помощи полнос­тью завершено строительство 655 объектов ПМСП, в том чис­ле 260 медицинских пунктов, 235 фельдшерско-акушерских пунктов и 160 врачебных амбулаторий. Из этого числа 427 новых зданий было построено взамен ветхих и аварийных.

Также 208 объектов открыли в населенных пунктах, где ранее медицинские услуги оказывались на дому из-за отсутствия помещений, еще 20 объектов появились в селах, где прежде медицинские работники и инф­раструктура полностью отсутствовали. В результате благодаря вводу всех 655 объектов ПМСП доступ к медицинским услугам получили дополнительно около миллиона сельских жителей.

Одновременно по линии повышения своевременности оказания экстренной помощи 32 районные больницы сейчас модернизируются в современные многопрофильные цент­ральные районные больницы за счет их капитального ремонта, реконструкции и оснащения высокотехнологичным оборудованием, включая аппараты КТ, МРТ, ангиографы, а также реанимационную и хирургическую медтехнику.

В целях кадрового обеспечения сельского здравоохранения проведена подготовка 1,1 тыс. медицинских специалистов для работы на новых и модернизированных объектах.

«Доступный Интернет»: расширение

IT-инфраструктуры

Национальный проект «Дос­тупный Интернет» предусмат­ривает обеспечение населения и бизнеса высокоскоростным Интернетом со скоростью не менее 100 Мбит⁄с. Из 31 запланированного мероприятия к настоящему времени успешно выполнена 21 инициатива, в том числе в 2025 году обеспечены Интернетом посредством спутниковой связи 362 села, мобильными операторами установлено 12 опор двойного назначения, устранено 743 «белых пятна» по Казахстану.

Внесены поправки в законы и нормативно-правовые акты РК, направленные на совершенствование регулирования отрасли связи, создание благоприятных условий для развития телекоммуникационной инфраструктуры, ускорение строительства волоконно-оптических линий связи и сетей мобильной связи, а также на снижение административных барьеров при осуществлении инфраструктурных проектов.

В рамках соглашения с АО «Казахтелеком», подписанного в июне 2025 года, до конца 2027-го планируется обеспечить высокоскоростным Интернетом более чем три тысячи сел с охватом 1,2 млн человек и 5,8 тыс. гособъектов на сумму 239 млрд тенге внебюджетных средств. На сегодняшний день к 12 селам подведены волоконно-оптические линии связи, в 340 селах обеспечен доступ к Интернету посредством спутниковой связи.

Параллельно при поддержке Всемирного банка на сумму 83,9 млрд тенге реализуется проект субсидирования «последней мили». Он предусматривает строительство волоконно-оптических линий связи непосредственно до населенных пунктов и домохозяйств в 1 123 селах, что позволит обеспечить высокоскоростным Интернетом примерно 2,3 млн человек.

Сектор сотовой связи выполнил обязательства по развертыванию сетей 5G раньше срока, установив 3 618 базовых станций в 20 городах республики. Все села с населением более 250 человек, а это 3 807 населенных пунктов, поэтапно переводятся на стандарт 4G за счет предоставления налоговых преференций операторам, из них по состоянию на I полугодие 2026 года переведены на 4G 566 сел.

В части развития международной инфраструктуры стартовали работы по прокладке подводной ВОЛС по дну Кас­пийского моря по маршруту Азербайджан – Казахстан (емкостью до 6 Тбит⁄с). Строительство гипермагистрали Запад – Восток компанией Freedom Telecom выполнено уже на 58% (проложено 2 341 км). АО «Казахтелеком» завершает на 99% строительство нового ЦОДа уровня Tier III на 256 стоек в Астане.

Модернизация энергетического сектора и ЖКХ

В соответствии с поручением Президента в декабре 2024 года принят к реализации Национальный проект «Модернизация энергетического и коммунального секторов», который выступает отправной точкой для масштабной ремонтной кампании и обновления инфраструктуры. Документ направлен на привлечение льготного финансирования и охватывает более 200 инфраструктурных предприятий. Общий объем инвестиций на 2025–2029 годы запланирован на уровне 13 трлн тенге, из которых 6,8 трлн нап­равляются в коммунальный сектор, 6,2 трлн – в энергетику. Главным индикатором проекта выступает снижение степени изношенности сетей до уровня 40%, что позволит на 20% сократить число аварий.

В 2025 году на осуществление проекта было ассигновано 547 млрд тенге. За счет этих средств отремонтировано 6,6 тыс. км инженерных сетей, что позволило вывести восемь субъектов естественных монополий из «красной зоны» амортизации.

В Карагандинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областях и Шымкенте завершено пять крупных проектов. Для автоматизации процедур и отбора инвестиционных мероприятий запущена Электронная платформа закупок, при Правительстве сформирован Проектный офис.

В продолжение работы по обновлению инфраструктуры особое внимание уделено завершению конкретных проектов в сфере электро- и теплоснабжения.

На сегодняшний день Министерством энергетики поддержано исполнение 393 проектов общей стоимостью 990,9 млрд тенге. Совокупная протяженность линий составляет около 12 тыс. км. Из них: в сфере электроснабжения реализуются 256 проектов на 541,7 млрд тенге общей протяженностью 11 714 км; в сфере теплоснабжения – 137 проектов на 449,2 млрд тенге общей протяженностью 314 км.

На 2026-й утвержден объем финансирования в 1,1 трлн тенге. В планах – ремонт 12 тыс. км сетей, вывод восьми коммунальных предприятий из зоны риска и полномасштабное внед­рение цифровой платформы Smart Turmys. Акцент при этом сделан на поддержку отечественных товаропроизводителей: до 2029 года потребность в их продукции оценивается в 2 трлн тенге. На платформе E-Ondiris зарегистрировано уже 492 отечественных предприятия.

Угольная генерация: новые мощности и модернизация действующих ТЭЦ

Национальный проект «Развитие угольной генерации на 2026–2030 годы» утвержден Правительством во исполнение поручений Главы государства, данных в ходе V заседания Национального курултая.

Программа рассчитана на пятилетний период и нацелена на создание устойчивой основы для энергоемких отраслей и растущего спроса на вычислительные мощности. В рамках проекта привлекается не менее 7,5 трлн тенге исключительно внебюджетных инвестиций с применением пяти механизмов финансирования, включая кредитование через АО «БРК», МФО, БВУ и институты развития холдинга «Байтерек».

В задачи Национального проекта входят строительство новых генерирующих мощностей, модернизации существующих энергетических активов, обеспечение кадровой устойчивости отрасли, создание механизма доступного финансирования и долгосрочной и сбалансированной топливно-логистической базы угольной генерации.

В рамках проекта предусмот­рено строительство восьми новых и модернизация 11 существующих энергоисточников. В частности, запланировано возведение ТЭЦ в Кокшетау (240 МВт), Семее (360 МВт), Усть-Каменогорске (360 МВт), Жезказгане (500 МВт), ТЭС в Караганде (180 МВт) и Экибастузе (350 МВт), а также КЭС в Курчатове (700 МВт) и Экибастузе (2 640 МВт).

Осуществление отдельных проектов уже началось. В Кокшетау ведется строительство новой ТЭЦ мощностью 240 МВт по электроэнергии и 520 Гкал⁄ч по теплу. Теплоэнергоцентраль позволит полностью покрыть растущую потребность города в тепловой энергии. В Семее в апреле 2026 года началось сооружение ТЭЦ-3, которая позволит ликвидировать существующий дефицит тепловой энергии, в том числе на правобережной части города, и повысить надеж­ность теплоснабжения порядка 320 тыс. жителей.

Кроме того, в 2025–2026 годах путем проведения тендера на строительство генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию, определены подрядчики проектов строительства Экибастузской ГРЭС-3 и ГРЭС в городе Курчатове. На сегодня в рамках проектов ведется разработка технических документов, необходимых для начала строительства.

Параллельно предусмотрена модернизация действующих энергоисточников. Работы затронут ГРЭС «Аксу», Экибас­тузскую ГРЭС-2, где планируется строительство блоков № 3 и № 4 мощностью по 550 МВт каждый (на сегодня заключены инвестиционные соглашения, предусматривающие ввод энергоблоков не позднее 2028 года и 2030 года, соответственно), станции в Шахтинске, Топаре, Караганде и ряд других объектов.

Внедрение передовых технологий позволит существенно снизить степень изношенности оборудования, уменьшить экологические выбросы и сформировать устойчивую кадрово-топ­ливную базу отрасли.

Комплексное исполнение Правительством национальных проектов обеспечивает обновление инфраструктуры и социальной сферы страны. Ввод в эксплуатацию в регионах Казахстана сотен объектов здравоохранения и образования, обновление коммунальных сетей, привлечение внебюджетных инвестиций в энергетику и развитие телекоммуникационной инфраструктуры создают надежную основу для повышения качества жизни граждан, укрепления энергетической и цифровой безопасности страны и ее дальнейшего экономичес­кого роста.