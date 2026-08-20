Реконструкцию 72 железнодорожных вокзалов завершили в Казахстане

Модернизация вокзалов позволяет адаптировать инфраструктуру к растущей нагрузке и повысить качество обслуживания пассажиров как на крупных узловых станциях, так и в регионах

Фото: пресс-служба правительства РК

По состоянию на 20 августа 2026 года правительством завершена реконструкция 72 железнодорожных вокзалов в 17 областях страны. До конца августа планируется ввести в эксплуатацию 34 вокзала, на 15 объектах работы завершатся до конца сентября, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

В рамках исполнения поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева по благоустройству железнодорожных вокзалов и их инфраструктуры в Казахстане реализуется масштабная программа реконструкции 124 вокзалов по всей стране.

Работы предусматривают комплексную модернизацию вокзальной инфраструктуры: обновление зданий и инженерных сетей, реконструкцию платформ и привокзальных территорий, расширение залов ожидания, установку современных систем безопасности, лифтов и подъемных устройств, а также создание безбарьерной среды. На наиболее изношенных объектах старые здания полностью демонтируются и заменяются новыми пассажирскими комплексами.

В общей сложности в 2026 году планируется завершить реконструкцию 121 из 124 вокзалов. Еще три крупных объекта – вокзалы Астаны, Алматы и Туркестана – будут завершены в 2027 году. Они имеют историко-архитектурную ценность, поэтому работы проводятся по отдельному графику с учетом требований по сохранению первоначального архитектурного облика зданий.

Принимаемые меры позволят повысить надежность железнодорожной инфраструктуры, улучшить качество обслуживания и создать более комфортные условия для пассажиров. На фоне развития железнодорожных перевозок и обновления вокзалов ожидается дальнейший рост пассажиропотока, что также увеличит нагрузку на транспортные узлы и потребует поддержания современных стандартов обслуживания.

Так, введены в эксплуатацию вокзалы Ауыл, Белағаш, Қонаев, Ақкөл, Курорт-Боровое, Макинка, Шортанды, Аққыстау, Ганюшкино, Риддер, Шемонаиха, Талдықорған, Қазақстан, Семиглавый Мар, Шыңғырлау, Айса, Нұра, Қарағанды-Сұрыптау четная, Қарағанды-Сұрыптау нечетная, Жаңа-Қарағанды, Құсмұрын, Аманқарағай, Талап, Жаңақорған, Қазалы, Шиелі, Бозшакөл, Тайынша, Жаңаесіл, Саумалкөл, Теміртау, Жақсы, Қарасор, Шетпе, Жетісу, Сарыоба, Аршалы, Сарыбел, Дария, Мырза, Шамалған, Железорудный, Ұзынағаш, Сексеуіл, Сағыз, Доссор, Мақат, Ақадыр, Тимур, Арыс-2, Мойынты, Жалтыр, Державинская, Ерейментау, Еркіншілік, Өлеңті, Шалқар, Шұбарқұдық, Боранды, Көктұма, Ақши, Шідерті, Қалқаман, Манкент, Жаңаарқа, Қызылжар, Қаражал, Орал, Алтай, Күмістау, Арқалық, Түлкібас.