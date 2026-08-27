Обладатели стипендии «Болашақ» определены

Кадры нового времени
Александр Бри

Под председательством руководителя Админист­рации Президента РК Романа Скляра состоялось очередное заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом.

коллаж с сайта Egemen.kz

По итогам конкурса Респуб­ликанской комиссией было принято решение о присуждении международной стипендии «Болашақ» 232 гражданам Казахстана. В среднем конкурс сос­тавил более пяти претендентов на одно место, что свидетельствует о сохраняющемся высоком интересе к программе и конкурентном характере отбора.

Из числа новых стипендиатов 179 человек будут обучаться в магистратуре, 12 – в докторантуре, один – по программе бакалавриа­та, еще 40 казахстанцев пройдут профессиональные стажировки в зарубежных организациях.

Кроме того, 33 казахстанцам будут выделены стипендии на научные стажировки в ведущих зарубежных университетах и научно-исследовательских цент­рах. Программа направлена на повышение квалификации отечественных ученых, освоение современных методов исследований и развитие международного научного сотрудничества.

По итогам заседания руководитель Администрации Президента Роман Скляр дал конкретные поручения по дальнейшей реализации и усовершенствованию международной стипендии «Болашақ».

#Образование #стипендия #Роман Скляр #Болашақ #Кадры нового времени

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