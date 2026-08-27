Обладатели стипендии «Болашақ» определены Кадры нового времени 27 августа 2026 г. 0:00 Александр Бри Под председательством руководителя Администрации Президента РК Романа Скляра состоялось очередное заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом. коллаж с сайта Egemen.kz По итогам конкурса Республиканской комиссией было принято решение о присуждении международной стипендии «Болашақ» 232 гражданам Казахстана. В среднем конкурс составил более пяти претендентов на одно место, что свидетельствует о сохраняющемся высоком интересе к программе и конкурентном характере отбора. Из числа новых стипендиатов 179 человек будут обучаться в магистратуре, 12 – в докторантуре, один – по программе бакалавриата, еще 40 казахстанцев пройдут профессиональные стажировки в зарубежных организациях. Кроме того, 33 казахстанцам будут выделены стипендии на научные стажировки в ведущих зарубежных университетах и научно-исследовательских центрах. Программа направлена на повышение квалификации отечественных ученых, освоение современных методов исследований и развитие международного научного сотрудничества. По итогам заседания руководитель Администрации Президента Роман Скляр дал конкретные поручения по дальнейшей реализации и усовершенствованию международной стипендии «Болашақ». #Образование #стипендия #Роман Скляр #Болашақ #Кадры нового времени