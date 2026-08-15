Великий сбор номадов на Иссык-Куле

Спорт
Кошкарбек Тусипов

Казахстан завершил формирование национальной сборной для участия в VI Всемирных играх кочевников, которые пройдут с 31 авгус­та по 6 сентября в Кыргызской Респуб­лике. Церемония открытия сос­тоится в Бишкеке, а основные спортивные состязания развернутся в Иссык-Кульской области. Главный международный форум этноспорта вновь объединит представителей десятков стран, а казахстанская делегация отправится на игры в статусе одного из признанных лидеров соревнований.

фото World Nomad Games

В Астане под председательством министра туризма и спорта Ербола Мырзабосынова прошло расширенное координационное совещание, посвященное заключительному этапу подготовки национальной команды. В итоговую заявку вошли 155 ведущих спортсменов, а также 49 тренеров, медиков и специа­листов. Делегация полностью обеспечена единой парадной и тренировочной экипировкой с национальной символикой.

– Уверен, что наши батыры достойно представят страну, проявят несгибаемую волю к победе и подарят болельщикам яркие моменты триумфа, – сказал глава спортивного ведомства, подчеркнув, что от национальной команды ждут сильных выс­туплений и борьбы за самые высокие позиции.

Особый акцент при подготовке сделан на конные дисциплины, прежде всего на кокпар – один из наиболее зрелищных и принципиальных видов программы. Совместно с региональными федерациями и профильными организациями прорабатываются вопросы транспортировки спортивных лошадей, прохождения ветеринарного контроля, карантина и размещения животных на спортивных базах Кыргызстана.

Программа VI Всемирных игр кочевников обещает стать одной из самых насыщенных за всю историю соревнований. В нее вошли 43 национальных вида спорта. Атлетов ждут состязания в қазақ күресі, көкпар, аударыспақ, жамбы ату, теңге ілу, тоғызқұмалақ и других традиционных видах, отражающих богатое наследие кочевых народов. Болельщики с нетерпением ждут конные турниры, национальные виды борьбы, интеллектуальные игры, традиционную стрельбу из лука, состязания с ловчими птицами.

Для казахстанской команды предстоящие игры станут возможностью подтвердить статус одного из лидеров мирового этноспорта. Напомним, на V Всемирных играх кочевников, прошедших в 2024 году в Астане, сборная Казахстана уверенно заняла первое место в медальном зачете, завоевав 112 наград, включая 43 золотые.

#Всемирные игры кочевников #состязания #Иссык Куль

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