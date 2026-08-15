Великий сбор номадов на Иссык-Куле
Кошкарбек Тусипов
Казахстан завершил формирование национальной сборной для участия в VI Всемирных играх кочевников, которые пройдут с 31 августа по 6 сентября в Кыргызской Республике. Церемония открытия состоится в Бишкеке, а основные спортивные состязания развернутся в Иссык-Кульской области. Главный международный форум этноспорта вновь объединит представителей десятков стран, а казахстанская делегация отправится на игры в статусе одного из признанных лидеров соревнований.