Астана готовится к мировому первенству по борьбе

С 24 октября по 1 ноября Астана вновь станет центром мирового борцовского спорта. Спустя семь лет столица Казахстана примет чемпионат мира по видам борьбы среди взрослых. О ходе подготовки к крупному международному турниру рассказали на площадке Службы центральных коммуникаций.
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