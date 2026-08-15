Астана готовится к мировому первенству по борьбе

Соревнования пройдут на Barys Arena и продлятся девять дней. В программу войдут греко-римская, женская и вольная борьба. Сейчас продол­жается регистрация международных делегаций. Ожидается участие 800–900 спортсменов примерно из 100 стран. Вместе с тренерами, официальными лицами и другими членами делегаций в Астану должны прибыть около 1 500 человек.

Подготовку координируют­ Министерство туризма и спорта, акимат Астаны, Федерация борьбы Казахстана и United World Wrestling (UWW). Работа охватывает инфраструктуру арены, размещение гостей, транспорт­ную логистику, безо­пасность, медицинское сопровождение, телевизионное производство и информационное освещение.

Как рассказала исполняющая обязанности генерального секретаря Федерации борьбы Казахстана Гульбарам Кулахметова, в период чемпионата ожидается приезд 8–9 тыс. туристов. Для размещения участников определены 12 гостиниц, совместно с аэропортом и городскими службами разработан и утвержден отдельный план приема и транспортного сопровождения гостей.

– Астана имеет большой опыт проведения крупных международных спортивных соревнований. Можно уверенно сказать, что столица готова к приему и проведению чемпионата, – отметила она.

Особое внимание уделяется и требованиям UWW. Представители международной организации участвуют в еженедельных рабочих совещаниях и, по словам организаторов, высоко оценивают текущий уровень подготовки.

Накануне соревнований, с 18 по 23 октября, на базе Меж­дународной академии борьбы пройдет международный учебно-тренировочный сбор. Планируется, что в нем примут участие более 350 борцов, в том числе спортсмены из США, Японии и других стран. Казахстанские атлеты получат возможность тренироваться вместе с сильнейшими представителями мирового спорта.

К организации чемпионата привлекут 250 волонтеров. Они будут встречать международные делегации, помогать с аккредитацией, информационным сопровождением и работой на арене. Воспитанникам спортивных школ и секций борьбы предоставят бесплатные билеты на дневные сессии.

На брифинге также представили официальный логотип, медаль и маскота турнира – орла Muzbalaq. Вместе с UWW разрабатывается новый формат представления соревнований со световым и звуковым сопровождением, экранным контентом и специальным оформлением арены. Все соревновательные дни в Казахстане будет транслировать телеканал Qazsport. Продажа билетов на чемпионат уже стартовала.

Для нашей страны мировое первенство станет не только крупным спортивным событием, но и возможностью укрепить опыт проведения международных турниров, расширить профессиональные компетенции отечественных специалистов и привлечь новое поколение к занятиям борьбой.