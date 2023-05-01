Разговаривайте друг с другом

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Флора Левина

Даже у самой безнадежной семьи есть шанс начать все с нуля.

Фото предоставлено Домом Дружбы области Абай

В этом уверены члены Совета матерей при Доме дружбы облас­ти Абай. Ранее это был городской совет. Но независимо от статуса, Совет матерей, в составе которого члены этнокультурных объединений и общественных организаций, не устает рассказывать о семейных ценностях. Деятельность совета тес­но переплетается с деятельностью Дома дружбы: участие в социально значимых проектах, проведение фестивалей молодых семей.

По мнению представителей организации, большинство молодых людей нуждаются в помощи. Многие, вступая в брак, рисуют радужные картины будущей семейной жизни, а затем пасуют перед первыми же трудностями.

– О семейных ценностях нужно рассказывать со школьной скамьи, – говорит член Совета матерей облас­ти Абай Жанна Жибраева. – Семья важна в жизни каждого человека, и свои первые навыки мы получаем в семье. Именно в семье формируются межэтническая толерантность и межконфессиональное согласие.

План работы Совета матерей расписан на год вперед. Здесь и участие в различных праздничных мероприя­тиях, и организация «круглых столов» и семинаров, а самое главное – реальная помощь людям.

– Сейчас наблюдается такая тенденция, что в семьях просто перес­тали разговаривать друг с другом. Все увлечены смартфонами, и порой соцсети отнимают то драгоценное время, которое можно уделить любимому человеку. А если люди перес­тают общаться, ослабевает связь между ними, с мелочей начинаются конфликты, и когда-то любимый человек становится неинтересен, – рассуждает Жанна Жибраева. – Не стоит забывать о воспитании мальчиков. Мы всем миром взялись за воспитание девушек, а воспитанию будущего мужчины внимания уделяется меньше, а потом мы удивляемся, откуда столько разводов. В крахе семьи всегда виноваты оба. Поэтому главная задача Совета матерей – не просто сохранить семью, а научить взаимоуважению.

Помощь заключается не только в предоставлении каких-то материальных благ, но и в мудром совете, поддержке, добром разговоре. Внимание и забота творят чудеса. И, казалось бы, безнадежная семья, а вновь «встает на ноги».

#семья #РК #Абай #советматерей

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