В Академии правосудия при Высшем Судебном Совете состоялось совещание о ходе реализации поручений Главы государства, данных на IX Съезде судей Республики Казахстан

Фото: пресс-служба Высшего Судебного Совета РК

В мероприятии приняли участие помощник Президента Республики Казахстан Е.Жиенбаев, председатели постоянных комитетов Сената и Мажилиса Парламента Республики Казахстан Н.Бекназаров и С.Имашева, руководитель Судебной администрации Н.Ахметзакиров, а также депутаты Парламента, представители Администрации Президента, Судебной администрации и Высшего Судебного Совета.

Председатель Высшего Судебного Совета Д. Малахов в своем выступлении отметил, что изменение подведомственности Академии правосудия является точкой отсчета для новых стратегических решений по выработке эффективных мер, направленных на усиление качества подготовки кадров для судебной системы. В этих условиях образовательные программы Академии должны не просто соответствовать современным требованиям, но и опережать их, быть актуальными и востребованными.

Вице-ректор Академии правосудия К. Мусин представил презентацию о деятельности Академии с момента передачи её из Верховного Суда в ведение Высшего Судебного Совета. Он отметил основные достижения и новые подходы в деятельности данного учебного заведения.

Высшим Судебным Советом совместно с Академией правосудия ведется системная работа по повышению качества подготовки будущих судей. Важным шагом в этом направлении стало утверждение Председателем Совета Дмитрием Малаховым Концепции развития Академии правосудия на 2025-2027 годы, в рамках которой реализуется целый комплекс инициатив. Среди них — открытие криминалистического полигона, получение Академией аккредитации в качестве субъекта научной деятельности, выход обновлённого научного журнала Академии, а также подготовка к открытию научно-педагогической магистратуры и докторантуры.

Участники совещания отметили эффективность принимаемых Советом и Академией мер по дальнейшему укреплению потенциала профессионального судейского корпуса страны и необходимость продолжения этой работы.

Весь комплекс принятых мер, наряду с другими направлен на открытость и укрепление имиджа судебной системы и Высшего Судебного Совета, а также повышение уровня доверия общества и граждан к правосудию в целом.