Реформы в РК интегрируют права человека в саму ткань управления и общества

Автор статьи в Eurasia Review считает, что опыт Казахстана может быть полезным для многих стран мира.

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Как пишет в статье для издания Eurasia Review доцент кафедры международных отношений и политологии Вебстерского университета Аркадий Еремин, прогресс в области прав человека часто происходит не гигантскими скачками, а постепенно. Если говорить о Казахстане, то он уверенно движется в направлении имплементации самых высоких стандартов в данной области. Об этом свидетельствуют недавние обязательства страны перед Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека.

«В соответствии со словами Всеобщей декларации прав человека – «все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах» − важно признать усилия, предпринимаемые такими странами, как Казахстан, в стремлении к идеалам, особенно в мире, где более половины государств все еще борются с всеобъемлющими антидискриминационными законами», – пишет автор.

Как отмечается в статье, в декабре 2023 года Казахстан представил ряд обязательств, направленных на укрепление механизмов защиты прав человека на своей территории. Эти обязательства касаются правовой защиты детей, концепции «слышащего государства», а также продвижения цифровизации в области прав человека, которая направлена на снижение неблагоприятных факторов, возникающих из-за неравного доступа к современным технологиям.

«Кроме того, обязательства предполагают усиление роли гражданского общества и включение показателей ООН по правам человека в национальные планы. Этот амбициозный подход направлен на то, чтобы внедрить права человека в саму ткань управления и общества Казахстана, – подчеркивается в статье Eurasia Review. – Наиболее заметный шаг был сделан 8 декабря 2023 года, когда Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о поддержке Плана действий по продвижению прав человека и верховенства закона. В рамках этого документа будут приняты семь законов, затрагивающих такие ключевые вопросы, как домашнее насилие, охрана труда и расширение прав инвалидов. Кроме того, будут учреждены региональные омбудсмены по правам ребенка, призванные обеспечить будущее маленьких граждан».

Автор отмечает универсальную значимость инициатив Казахстана. По его словам, в мире, который становится все более взаимосвязанным, шаги, предпринимаемые одной страной, могут иметь далеко идущие последствия, и прогресс Казах­стана в области прав человека не только создает прецедент для соседних государств и развивающихся демократий, но и вносит вклад в глобальный дискурс о стандартах прав человека.

«Для международного сообщества эти реформы означают коллективное движение к миру, в котором уважение прав человека является нормой, а не исключением», – пишет Аркадий Ерёмин.

Напомним, что Казахстан был избран в Совет ООН по правам человека на 2022–2024 годы. И первая инициатива, которую страна представила во время своего членства от имени государств Центральной Азии, − это резолюция о правах детей в области образования. Представленный документ, отмечается в статье, получил широкую поддержку, заручившись соавторством более 70 государств, включая США, Китай, Европейский союз, а также страны Латинской Америки, Азии и Африки.

«Основываясь на положительном опыте страны по репатриации и реинтеграции детей из зон конфликтов, ключевым элементом принятого документа стал призыв ко всем государствам – членам ООН обеспечить меры по восстановлению и реинтеграции детей, пострадавших от вооруженных конфликтов и терроризма, в частности, через образование. В условиях геополитической нап­ряженности и нарушений прав человека стремление Казахстана, безусловно, заслуживает одобрения. Оно демонст­рирует, что позитивные изменения возможны, побуждает другие страны задуматься и улучшить собственные показатели в области прав человека. Это напоминание о том, что согласованные усилия и меж­дународное сотрудничество могут привести к ощутимому улучшению жизни людей во всем мире», – подчеркивается в статье.

Важнейшим шагом на пути Казахстана к правам человека стало конституционное закрепление статуса и обязанностей уполномоченного по правам человека, пишет Аркадий Ерёмин. По его мнению, наделение омбудсмена полномочиями вносить предложения по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики Президенту, Парламенту и Правительству является важным шагом в институционализации надзора за соблюдением прав человека.

Кроме того, назначение специальных омбудсменов по правам детей и инвалидов, а также ратификация международных протоколов в этих областях свидетельствуют о грамотном подходе к защите уязвимых групп населения.

Еще одна инициатива, на которую обращается внимание в статье, − воссоздание Конституционного суда, наделенного полномочиями непосредственно рассматривать обращения граждан и выносить окончательные решения по конституционным правам. Эта структурная реформа гарантирует, что Конституция останется главным законом, обеспечивая надежную основу для защиты прав и свобод граждан, а также иностранцев и лиц без гражданства.

«Все эти реформы и инициативы исходят от гражданского общества Казахстана, демонстрируя диалог между правительством и народом страны, тем самым являясь примером понятия «слышащего государства», – подчеркивает автор. – Участие международных организаций, таких как ООН и ОБСЕ, в надзоре над этими мерами добавляет доверия к усилиям Казахстана. Такое сотрудничест­во гарантирует, что Казахстан остается открытым для конструктивного международного диалога и несет ответственность на глобальной арене. Такой подход, сочетающий внутренние реформы с международным сотрудничеством, может стать тем образцом, который необходим для большего числа стран, чтобы превратить права человека из просто теории в реальность для граждан».

Предстоящий путь, как отмечается в статье, потребует постоянных усилий, прозрачности и иногда трудного самоанализа. Казахстану также важно убедиться, что эти реформы − не просто чернила на бумаге, а ощутимые улучшения в жизни людей.