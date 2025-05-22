В период с 22 по 23 мая 2025 года во всех регионах проводится Республиканское командно-штабное учение «Өрт-2025», передает корреспондент Kazpravda.kz

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Данное мероприятие организовано с целью повышения уровня готовности органов управления, сил и средств территориальной подсистемы гражданской защиты к действиям при возникновении природных пожаров.

Оперативный штаб по координации учения располагается на территории Майкарагайском лесничестве РГУ ГЛПР «Ертіс орманы» Павлодарской области под руководством вице-министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан генерал-майора Рамиля Камалова.

Также в учении принимают участие председатель Комитета противопожарной службы Ерлан Турегельдиев, первый заместитель акима Павлодарской области Серик Батыргужинов, а также представители министерства экологии и природных ресурсов и службы гражданской защиты.

Первый этап РКШУ «Өрт-2025» начался в 09:00 часов. По сигналу «Дабыл-1001» органы управления и силы Государственной системы гражданской защиты приведены в готовность. Командным центром стратегического планирования и оперативного управления МЧС доведен сигнал «Жалын» - угроза возникновения крупномасштабных природных пожаров. Отрабатывался алгоритм действий органов управления при оценке сложившейся обстановки и принятия решений на ликвидацию пожаров. Проведен сбор оперативных групп от государственных органов, членов республиканского штаба учений, до которых были доведены поставленные задачи.

В рамках учения в течение двух дней во всех регионах проводится комплекс профилактических мероприятий, а также практические действия со службами и формированиями гражданской защиты по соответствующим вводным, которые были определены отдельно для каждого ведомства.

В учениях задействованы 350 сотрудников, 63 единицы техники, в том числе специальная техника, БПЛА и 6 воздушных судов.