Руслан Жаксылыков принял участие в заседании Совета министров обороны СНГ

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Айман Аманжолова
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В столице Беларуси состоялось заседание Совета министров обороны государств – участников Содружества Независимых Государств

Фото: gov.kz

Третьего июля Минск собрал руководителей оборонных ведомств Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, Генерального секретаря и Секретаря Совета министров Содружества.

В ходе заседания были обсуждены актуальные вопросы многостороннего сотрудничества и развития объединенных (совместных) систем военного назначения в формате Содружества, утвержден план совместных мероприятий на 2025 год. Его участники одобрили концептуальные подходы к развитию военного сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств до 2030 года.

Заседание завершилось подписанием ряда важных документов.

Встреча представителей оборонных ведомств совпала с 80-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и с Днем Независимости.

По этому случаю во Дворце Республики состоялся торжественный концерт, а у обелиска «Минск – город-герой» – военный парад. Мероприятия посетил президент Беларуси Александр Лукашенко. Среди парадных расчетов торжественным маршем по площади прошли военнослужащие Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Казахстана. Шествие контингентов вооруженных сил стран Содружества и возложение корзин с цветами к монументу Победы стало олицетворением общей памяти о тех, кто не вернулся с полей сражений Великой Отечественной войны.

В ознаменование исторического события главы делегаций были награждены юбилейной медалью «80-я годовщина освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков», которую им вручил министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин.

Члены военных делегаций также посетили Национальную библиотеку и Государственный музей истории Вооруженных сил Республики Беларусь.

#казахстан #СНГ #Беларусь #МО #министробороны

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