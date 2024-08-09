Ряд документов подписали президенты стран Центральной Азии

По итогам VI Консультативной встречи глав государств стран Центральной Азии президентами подписан ряд документов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК
1. Совместное заявление глав государств Центральной Азии по итогам VI Консультативной встречи глав государств Центральной Азии;
2. Концепция развития региональной кооперации «Центральная Азия – 2040»;
3. Решение VI Консультативной встречи глав государств Центральной Азии «О награждении Президента Республики Узбекистан Мирзиёева Шавката Миромоновича Почетным Знаком Глав государств Центральной Азии».
Совместным заявлением глав государств Центральной Азии были одобрены следующие документы:
1. Дорожная карта по развитию регионального сотрудничества на 2025-2027 годы;
2. План действий по развитию промышленной кооперации государств Центральной Азии на 2025-2027 годы.
В рамках VI Консультативной встречи глав государств стран Центральной Азии членами официальных делегаций подписаны следующие документы:
1. Меморандум о взаимопонимании по развитию транспортно-логистических центров в государствах Центральной Азии;
2. Коммюнике по итогам первой встречи министров энергетики Центральной Азии;
3. Астанинское коммюнике второй встречи министров транспорта государств Центральной Азии.