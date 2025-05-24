С итальянским прусом «сразятся» агродроны

Сельское хозяйство
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Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

В регионе началась кампания по борьбе с саранчовыми.

фото из архива "КП"

В текущем году за счет респуб­ликанского бюджета химобработке подвергнутся более 33 тыс. гектаров. Половина этой территории будет обработана силами малой авиации, на остальных участках работы намечено выполнить с помощью наземной техники.

По прогнозам специалистов, личинки насекомых-вредителей начнут массово появляться в конце мая. Власти предупреждают о риске их распространения и призывают сельчан к бдительности. Особое внимание нынче уделяется приграничному с Россией Курмангазинскому району, где при низком уровне воды в пойме Волги может произойти высыхание малых островков, что создаст благоприятные условия для развития азиатской саранчи.

Как отметили в госинспекции по контролю в агропромышленном комплексе Атырауской области, в процессе прогрева песка кубышки с личинками прожорливых кузнечиков начнут постепенно вылупляться, увеличивая размер пораженных территорий, в связи с чем фермеров призывают быть во всеоружии. Кстати, в Астраханской области распространение саранчи уже началось. Россельхозцентр определил ее нынешнюю разновидность, относящуюся к итальянским прусам.

В настоящее время в приграничных зонах проводятся совместные исследования по выявлению очагов вредителей, предпринимаются соответствующие меры.

«Из-за относительно теплой и малоснежной зимы вредные насекомые рано проснулись. Ожидается, что их будет много», – предупреж­дают российские официальные органы. Между тем из-за нехватки специалистов в Курмангазинском районе территориальная инспекция обращается ко всем землевладельцам, фермерам, пастухам, рыбакам и жителям с просьбой в случае обнаружения очагов саранчи немедленно сообщать об этом специалистам районного или областного уровня. Это позволит своевременно локализовать распространение вредителя и защитить пастбища, сенокосы и посевы.

Как рассказал руководитель отдела областного управления сельского хозяйства и земельных отношений Азат Капанов, в нынешнем году для борьбы с саранчой впервые будут задействованы беспилотники.

– Обработка против стадных саранчовых осуществляется в четырех районах области и сельских округах, относящихся к областному центру, пестицидами, разрешенными к применению в республике. Работа по защите растений контролируется государственными инспекторами. Планируется, что на части площадей, подлежащих химобработке, будут задействованы три агродрона РГП «Фитосанитария» из Западно-Казахстанской области, – рассказал Азат Капанов.

Отметим, что из республиканского бюджета на борьбу с итальянским прусом выделено 7 млрд тенге.

#саранча #урожай #химобработка

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