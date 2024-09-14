Сборная Казахстана стала победителем 5-х Всемирных игр кочевников

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Аскар Бейсенбаев
специальный корреспондент

Наша национальная команда завоевала 112 медалей, из которых 43 золотые, 32 серебряные и 37 бронзовых

фото Минтуризма и спорта, Игоря Бургандинова, Юрия Беккера

Напомним, национальную сборную Казахстана представляли 216 спортсменов в 21 виде спорта. Все они выступили более чем успешно, за что им благодарность от всех болельщиков нашей необъятной страны. Они обошли взявшую второе общекомандное место сборную Кыргызстана, у которой 65 наград (19-21-25), и спорт­сменов из России с 47 медалями (12-10-25), ставших третьими.

Отметим, что в предпоследний день состязаний Казахстан завоевал 14 медалей: пять золотых, семь серебряных и две бронзовые. Так, наша национальная команда стала сильнейшей в кокпаре. В финальном поединке мы встретились со сборной Кыргызстана и обыграли ее в дополнительное время со счетом 5:4. По ходу встречи наши джигиты уступали со счетом 1:3, за несколько секунд до финальной сирены вели 4:3, но пропустили контратаку гостей и счет стал 4:4. Ну а в дополнительное время все же смогли вырвать долгожданную победу.

– Мы начали тренировочные сборы в начале года. Нашей целью было принести победу стране. Я знал, что игра с кыргызами будет сложной. Так оно и оказалось. Тем не менее мы не сдали позиций и оправдали ожидания, – отметил по окончании встречи главный тренер сборной по кокпару Акылбай Манкеев.

Немного позже состоялся и финал по кокбору (аналог кокпара). Здесь законодателями моды являются кыргызы, которые и победили со счетом 10:4 и получили золотые награды, а казахстан­цам досталось «серебро».

Два «золота» казахстанцы завоевали в тенге ілу. В стиле «бес белес» победу нам принес Бекнур Сериков, а в стиле «қос құлаш» сильнейшим стал Рахат Камбаров.

В конно-спортивном комплексе «Аргымак» состоялись командные состязания в традиционной стрельбе из лука – дәстүрлі садақ ату. В финале казахстанские лучники сразились с командой Австралии. По итогам соревнований «золото» досталось сборной с далекого Зеленого континента, а казахстанские спортсмены заняли второе место.

В соревнованиях по кораш – татарской национальной борьбе – наши спортсмены завоевали четыре медали. «Золото» нашей сборной принес Биржан Шаймерденов, выступавший в весовой категории до 90 кг. Серебряные медали завоевали Адилет Шалгынбекулы (до 65 кг) и Нурдаулет Жарылгапов (свыше 100 кг). «Бронзой» же довольствовался Бекнур Бектай (до 75 кг).

В турецкой национальной борьбе ашыртмалы аба гюреши наши спорт­смены смогли взять три серебряные медали. Отличились: Ернур Сулеймен в весовой категории до 60 кг, Адилет Ахметгали (до 70 кг) и Айдос Галимов (до 90 кг).

Две казахстанские спортсменки стали призерами в соревнованиях среди женщин по овари, интеллектуальной игре народов Западной Африки. По итогам соревнований Асель Далиева завоевала золотую медаль, а Ансаган Кожанасип – «бронзу».

Ну и, наконец, вчера прошли заключительные состязания 5-х Всемирных игр кочевников, которые пополнили нашу копилку 29 медалями различного достоинства. Среди них 11 золотых, девять серебряных и девять бронзовых.

Начнем с двух золотых и двух бронзовых медалей на турнире по турецкой интеллектуальной игре мангала. Среди женщин сильнейшей стала наша Кундыз Есиркеп, а бронзовую награду принесла Айгерим Куанышбекова. Среди мужчин на высшую ступень пьедестала почета поднялся Бигали Зкиряев, а третьего места удостоился Азамат Кайдаров.

Также Казахстан стал серебряным призером в соревнованиях по кыргызской игре ордо. В финале нашим игрокам как раз и противостояли родоначальники этой игры, которые и стали победителями турнира. Отметим, что третье место здесь взяла сборная Таджикистана.

В финале соревнований с ловчими птицами кусбегилик Казахстан взял две золотые, одну серебряную и три бронзовые медали.

И украшением Всемирных игр кочевников стали конные скачки. Но начнем мы не с забегов, а с состязаний по теңге ілу, где равных в ловкости не оказалось нашему Бакыту Толтаю, который и забрал золотую награду.

А теперь чуть подробнее остановимся на самых популярных состязаниях – гонках горячих жеребцов и их удалых наездников. Так, в ұшқыр бәйге на дистанции в 1 600 м первым финишировал конь по кличке Шагала с жокеем Рамазаном Табылдиевым. Второе место занял скакун Арлан (жокей Мырзабек Каппушев), а третье – Струна (жокей Расул Алпысбай). Все они представляют Казахстан.

Все призовые места в скачках ұшқыр бәйге на 2 400 м также достались казахстанским скакунам. Победителем стал конь Берил Рэйсер (жокей Асланбек Байкенов), на втором месте Адай (жокей Мырзабек Каппушев), а на третьем – Роуз­лайн (жокей Даурен Жусипов).

В ұшқыр бәйге на 3 200 м также не было равных нашим наездникам и лошадям. Первое место взял конь Лайф’с Э Бриз (жокей Мырзабек Каппушев), второе – Уэст Кост Найт (жокей Даурен Жусипов) и третье Аляска Тайгер (жокей Рамазан Табылдиев).

В соревнованиях құнан бәйге участ­вовали 15 коней с наездниками из Казахстана, Кыргызстана и Монголии. Скачки проходили на дистанции 11 км, а победителями вновь стали наши всадники и кони. Первое место взял скакун по кличке Камыскулак (жокей Амир Серик), вторым к финишу пришел Айшуак (жокей Ансар Арыстанбек) и третьим дошел Бакторы (жокей Дилнур Нурмукаш).

В топ бәйге на дистанции 18 км было заявлено 19 участников, но только трое из них смогли достичь финиша.
Первое место взял конь Холибой (жокей Бактыбай Сержан), второе – Зымыран (жокей Арнат Муратхан) и третье – Кемеңгер (жокей Жанболат Марден).

В жорға бәйге в забеге на девять километров первое и третье места забрали наши гости из Кыргызстана. Так, «золото» досталось коню по кличке Чиксон Лок (жокей Жайло­обек уулу Чубан), а «бронза» – лошади Императрица (жокей Нурэл Иранов). Серебряную же награду забрал наш жеребец по кличке Ак-жауын (жокей Ербулан Тлеугалиулы).

В самой престижной гонке – аламан бәйге – на дистанции в 25 км стартовали 27 коней, однако на последнем круге осталось всего семеро из них. Первой финишировала лошадь Айкабак (жокей Ансар Арыстанбек), а вторым – конь Жумыртуяк (жокей Хамза Аманкелды). Они оба представляли Казах­стан. А вот третьей к финишу пришла лошадь из Кыргызстана по кличке Кара кыз (жокей Элесов Нурэл).

После всех состязаний прошла официальная церемония закрытия, во время которой эстафету передали Кыргызстану, где пройдут 6-е Всемирные игры кочевников.

#Спорт #национальные игры #РК #игры кочевников

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