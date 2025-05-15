Сборная Нацгвардии МВД РК завоевала серебро на Международном турнире по регби-7

Военное дело,Спорт
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

В Санкт-Петербурге завершился Международный турнир по регби-7 среди внутренних войск и национальных гвардий дружественных стран, прошедший под эгидой Росгвардии. Эти престижные соревнования объединили сильнейшие команды силовых ведомств России, Казахстана и Узбекистана, продемонстрировав высокие спортивные результаты, силу духа и боевое братство, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Сборная Национальной гвардии МВД Республики Казахстан уверенно провела групповой этап, одержав разгромную победу над Саратовским военным институтом войск национальной гвардии Российской Федерации (СВКИ) со счётом 45:0, а также обыграв Пермский военный институт (ПВИ) — 38:5. Единственное поражение казахстанцы потерпели в напряжённой борьбе с командой академии войск национальной гвардии РФ — 7:12.

По итогам турнира наша сборная заняла второе место, уступив лишь хозяевам поля — академии войск национальной гвардии РФ, и тем самым завоевала серебряные медали Международного турнира.

Итоговая тройка турнира:

1. Военная академия войск национальной гвардии РФ (Россия)

2. Национальная гвардия Республики Казахстан

3. Национальная гвардия Республики Узбекистан

Как отмечают организаторы турнира, регби-7 — это игра, в которой за два тайма по 7 минут разворачивается настоящая битва характера и скорости. Благодаря высокой интенсивности эта дисциплина отлично подходит для подготовки военнослужащих, развивая физическую выносливость и умение мгновенно принимать решения в сложной ситуации.

 

 

#Казахстан #Узбекистан #Россия #Нацгвардия #рэгби

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