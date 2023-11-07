Счастье в каждый дом

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Наталия Портнягина

Награждением победителей конкурса «Карлыгаш – счастье в каждый дом» завершился в Западно-Казахстанской области благотворительный месячник «Дни милосердия».

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Любовь, внимание, дружба и поддержка, ответственность за близкого – эти и другие самые лучшие качества, характе­ризую­щие отношения в семье, будто наполнили в этот день небольшой уютный актовый зал, где проходило торжество. А еще чувствовалось огромное желание радоваться жизни и идти вперед, несмотря на трудности, которые преподносит судьба.

Народная мудрость гласит: «Счастья достигает тот, кто стремится сделать счастливыми других». Эти слова, пожалуй, как нельзя лучше подходят для многодетных семей, где есть ребенок с ограниченными возможностями. Именно такие семьи из районов и областного центра стали участниками конкурса, организованного областным управлением коор­динации занятости и социальных программ. В регионе такое мероприятие проводится впервые, всего в нем приняли участие 13 семей.

– Успех каждого ребенка – в первую очередь заслуга его родителей. Цель конкурса – популяризация семейных ценнос­тей, повышение статуса института семьи и ответственности родителей в воспитании детей, в том числе с особыми потребностями. Мы хотели показать такие дружные многодетные семьи, где родители уделяют детям должное внимание в творческом, спортивном воспитании, развивают кругозор, помогают получить достойное образование. На них нужно равняться. Участие всей семьи в различных мероприятиях играет важную роль в социа­лизации ребенка с особыми потребностями, – рассказывает руководитель областного управления координации занятости и социальных программ Альмира Тулегенова.

Достижения детей в творчестве и спорте, их успеваемость, совместный досуг и сложившие­ся семейные традиции стали главными критериями при отборе дипломантов конкурса. Обращаясь к старшему поколению участников мероприятия, заместитель акима ЗКО Бакыт­жан Нарымбетов выразил им благодарность:

– Каждый из вас – уже победитель. Государство со своей стороны будет делать все возможное для поддержки семей, где воспитываются дети с особыми потребностями.

По итогам конкурса первое мес­то заняла семья Темиргалие­вых из Уральска, на втором – семья Дускалиевых из Жанибекского района, на треть­ем – Бекешевы из Бурлинского района. В номинации «Семья интеллектуалов» награждены семьи Елеушевых из Уральска, Кенжебаевых из Теректинского и Садыковых из Казталовского района. В номинации «Спортивная семья» награду получили семьи Акжановых из Сырымского района, Касайновых и Тобагул из Каратобинского райо­на. В номинации «Творческая семья» отмечены семьи Бисенгалиевых из Бокейординского, Мусагалие­вых из Бурлинского и Рахметовых из Таскалинского района. Все участники получили дипломы, благодарственные письма и призы. А юные артисты своим выступлением подарили всем праздничное настроение.

#ЗКО #конкурс #семья

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