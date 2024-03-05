Подсудимые вернули в бюджет 40 млн тенге, выделенные на дорогу в Акмолинской области

Криминал
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Над ними прошел показательный судебный процесс, передает Kazpravda.kz  

Фото с сайта akm.sud.kz/

Как сообщается на сайте Акмолинского областного суда, аким сельского округа «К.» за злоупотребление должностными полномочиями получил 2 года лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.

По делу также проходил учредитель ТОО «Г.», он приговорен за мошенничество в особо крупном размере к 5 годам лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать материально-ответственные должности.

Судом установлено, что в 2021 году в Атбасарском районе акимат сельского округа в лице акима «К.» и директор ТОО заключили договор о госзакупках по ремонту внутрипоселковых дорог в селе Полтавка. Учредитель данного ТОО «Г.», не имея права подписи, составил и подписал подложные акты выполненных работ на сумму 40 млн тенге.

К., зная, что акты и справки о стоимости выполненных работ недостоверны и фиктивны, приняла и подписала их. В результате чего  государству причинен материальный ущерб в особо крупном размере.

Сумма причиненного ущерба возмещена подсудимыми до вынесения приговора.

Приговор не вступил в законную силу. Оглашение приговора проведено в формате показательного судебного процесса, с целью предупреждения акимов сельских округов района, руководителя ЖКХ и отдела строительства.

 

#суд #дорога #сельский аким

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