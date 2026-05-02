Полиция выявила схему вывоза ГСМ за границу

Криминал

Нарушения выявлены в Кордайском районе Жамбылской области, передает Kazpravda.kz

Фото: МВД

В Жамбылской области пресечены факты незаконного вывоза горюче-смазочных материалов за пределы страны. Некоторые граждане переоборудовали автомобили, устанавливая дополнительные топливные баки. Это позволяло искусственно увеличивать объёмы топлива для последующего вывоза и перепродажи.

С начала года в регионе зафиксировано более 300 подобных фактов. Все нарушения пресекаются на месте: водители привлекаются к адмответственности, государственные номерные знаки изымаются, транспортные средства помещаются на специализированные стоянки до устранения нарушений.

К ответственности привлекаются владельцы станций технического обслуживания за незаконное переоборудование транспортных средств и деятельность без разрешительных документов. Незаконные конструкции демонтируются, в том числе непосредственно в ходе проверок.

«Работа в данном направлении ведется системно и продолжается во всех приграничных районах области. МВД предупреждает, что любые попытки обхода закона будут строго пресекаться», - отметили в ведомстве.

 

