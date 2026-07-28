Депутата в Туркестанской области подозревают в изнасиловании гражданки Китая

В управление полиции Байдибекского района, где 43-летний Ергали Аманбаев является депутатом районного маслихата, поступило заявление от жительницы Алматы, сообщает телеграм-канал Halyqstan

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По информации телеграм-канала Halyqstan, гражданка КНР сообщила, что накануне вместе с четырьмя знакомыми из Китая — потенциальными инвесторами — приехала в село Байжансай. Бизнесменов из Поднебесной якобы интересовала добыча свинцово-цинковой руды в этих местах.

По словам заявительницы, встречал и сопровождал гостей депутат районного маслихата Ергали Аманбаев. Позже он организовал для них отдых. Однако, как утверждается в заявлении, гостеприимство депутата вышло далеко за рамки дозволенного.

По утверждению женщины, Аманбаев посадил 34-летнюю гражданку Китая в свой Lexus и увез в безлюдное место. Там, как она рассказала, он вступил с ней в половую связь против ее воли.

В департаменте полиции Туркестанской области подтвердили информацию о водворении подозреваемого под стражу. В отношении депутата начато досудебное расследование.