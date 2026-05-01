В Qarmet раскрыли хищение на 190 млн тенге

МВД раскрыло преступную схему обогащения на промышленном предприятии, передает Kazpravda.kz.

Полицейские ликвидировали деятельность группы, действовавшей на градообразующем предприятии АО Qarmet. Злоумышленники в сговоре с отдельными сотрудниками предприятия искусственно завышали показатели содержания железа в поставляемом сырье.

«Они использовали скрытые мошеннические схемы, действуя в сговоре с сотрудниками предприятия. Ущерб составил около 190 млн тенге. Задержано 13 лиц, все они жители Темиртау», - сообщили в ведомстве.

В ходе обысков изъята крупная сумма денег и другие вещественные доказательства. В настоящее время проводится досудебное расследование.

Случаи хищений на предприятии Qarmet фиксируются МВД РК на протяжении последних лет. Так, в 2025 году пресечена схема незаконного вывоза и реализации производственных отходов с ущербом около 1 млрд тенге, по делу задержаны 14 человек. В декабре того же года выявлены факты хищения продукции через аффилированные структуры с ущербом свыше 1,8 млрд тенге.