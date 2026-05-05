Испания конфисковала рекордную партию кокаина весом 40 тонн

Тесные связи Испании с Латинской Америкой и близость к Марокко, крупнейшему производителю каннабиса, делают ее ключевым пунктом ввоза наркотиков в Европу, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Евроньюз

Испанская полиция конфисковала в Атлантическом океане, как полагают, рекордную для страны партию кокаина. Объем изъятого наркотика может достигать 40 тонн, сообщила в понедельник профсоюзная организация AUGC.

В пятницу Гражданская гвардия перехватила судно в международных водах у Канарских островов, арестовав около 20 человек, сообщили источники из AUGC.

По оценкам, было изъято от 35 до 40 тонн кокаина. Трюм был "полностью забит" тюками с наркотиком, что делает это "историческим случаем", заявили источники.

Судно, которое сейчас осматривается на Канарских островах, вышло из столицы Сьерра-Леоне, Фритауна, в направлении Бенгази в Ливии.

Однако схема предыдущих подобных операций позволяет предположить, что это была перегрузка наркотика на более мелкие суда для распространения в Европе, поскольку "разгрузка такого объема кокаина в Ливии не имеет особого смысла".

"Потребовалось бы много судов, разные порты, потому что такая разгрузка в одном порту вызвала бы много подозрений. Так что операция, вероятно, координируется через международные сети", - говорят источники в AUGC.

Министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка заявил журналистам в Мадриде, что захват судна с наркотиками "был одним из крупнейших, не только на национальном, но и на международном уровне". Подробности при этом не сообщаются.

Постановление суда означает, что расследование ведется в условиях строгой секретности, добавили источники в AUGC. Гражданская гвардия отказалась подтвердить детали операции.

В 2024 году испанская полиция конфисковала 13 тонн кокаина с контейнеровоза, прибывшего в южный порт Альхесирас из Эквадора, что стало самым крупным изъятием наркотиков в истории страны.

В январе полиция произвела крупнейшую в истории страны конфискацию кокаина в море с судна, на борту которого находилось почти 10 тонн наркотика.