Испания конфисковала рекордную партию кокаина весом 40 тонн

Айман Аманжолова
корреспондент

Тесные связи Испании с Латинской Америкой и близость к Марокко, крупнейшему производителю каннабиса, делают ее ключевым пунктом ввоза наркотиков в Европу, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Евроньюз

Иллюстративное фото: kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Испанская полиция конфисковала в Атлантическом океане, как полагают, рекордную для страны партию кокаина. Объем изъятого наркотика может достигать 40 тонн, сообщила в понедельник профсоюзная организация AUGC.

В пятницу Гражданская гвардия перехватила судно в международных водах у Канарских островов, арестовав около 20 человек, сообщили источники из AUGC.

По оценкам, было изъято от 35 до 40 тонн кокаина. Трюм был "полностью забит" тюками с наркотиком, что делает это "историческим случаем", заявили источники.

Судно, которое сейчас осматривается на Канарских островах, вышло из столицы Сьерра-Леоне, Фритауна, в направлении Бенгази в Ливии.

Однако схема предыдущих подобных операций позволяет предположить, что это была перегрузка наркотика на более мелкие суда для распространения в Европе, поскольку "разгрузка такого объема кокаина в Ливии не имеет особого смысла".

"Потребовалось бы много судов, разные порты, потому что такая разгрузка в одном порту вызвала бы много подозрений. Так что операция, вероятно, координируется через международные сети", - говорят источники в AUGC.

Министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка заявил журналистам в Мадриде, что захват судна с наркотиками "был одним из крупнейших, не только на национальном, но и на международном уровне". Подробности при этом не сообщаются.

Постановление суда означает, что расследование ведется в условиях строгой секретности, добавили источники в AUGC. Гражданская гвардия отказалась подтвердить детали операции.

В 2024 году испанская полиция конфисковала 13 тонн кокаина с контейнеровоза, прибывшего в южный порт Альхесирас из Эквадора, что стало самым крупным изъятием наркотиков в истории страны.

В январе полиция произвела крупнейшую в истории страны конфискацию кокаина в море с судна, на борту которого находилось почти 10 тонн наркотика.

 

#наркотики #Испания #кокаин #Европа

Популярное

Все
Пилотов дронов готовят в Караганде
В Уральске ветерана поздравили со 105-летием
На всю оставшуюся жизнь
Защита рубежей стала делом всей жизни для четы из Жетысу
Мангистау в цвету
Не допустить непоправимого
Работа с NEET-молодежью должна продолжаться
Протяните руку помощи
Ночной забег в древнем городе
Объединяющий страны космос
Новые подходы в обучении
Во главе угла – генетика
Город, соединявший континенты
На потраву нет управы
Больше определенности в отношениях между личностью и государством
Каков уход, таков и плод
Природная основа экономической независимости
Правительство выделило 5,7 млрд тенге на теплоснабжение Талдыкоргана
Восемь новых трансформаторов установили на Канале им. К. Сатпаева
За потоп в аэропорту Алматы наказаны ответственные лица
Вручены государственные награды от имени Президента
Капитан «Манчестер Юнайтед» повторил достижение Роналду
Казахстан и Израиль наращивают взаимодействие
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Бизнесвумен и застройщица Мольдир Суюншали попала под следствие АФМ
В прокат вышел фильм «Мүшел жас»
Депутаты рассмотрят закон о госслужбе
Когда чужие дети становятся своими: история о милосердии в эпоху перемен
Песнь домбры зазвучала в степи
Мыслитель планетарного масштаба
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Глава государства поздравил соотечественников с Праздником единства народа Казахстана
В Пекине проект Димаша Кудайбергена «Voice Beyond Horizon» собрал 2 млрд просмотров
Глава Сената встретился с директором БДИПЧ ОБСЕ
«Один пояс — один путь»: Казахстан и Китай усиливают фитосанитарную безопасность на границе
ИИ, один сплошной ИИ?
22 медали – в копилке страны
Учиться делать правильный выбор
Забег, где важен каждый километр
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Спасибо за мужество и стойкость
В Караганде открылся креативный экохаб
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
Звездный дуэт Чингиза Капина и Татьяны Турлай впервые выступил на столичной сцене
Не нарушайте – вас снимают!

Читайте также

Двое человек погибло, семь пострадало при пожаре на заводе …
Мощный взрыв прогремел на заводе фейерверков в Китае
Спасательно-поисковые работы идут на месте пожара в ТОО «Ка…
Малолетнего ребенка насмерть сбило авто во дворе дома в Аст…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]