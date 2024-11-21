Сенаторы предложили увеличить средства для развития регионов в республиканском бюджете

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Участие в заседании приняли премьер-министр Олжас Бектенов, председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов, члены правительства, представители государственных органов и национальных компаний.

В ходе заседания депутатами были рассмотрен и одобрен Закон «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2025 – 2027 годы». Как было отмечено сенаторами, принятие соответствующего закона позволит обеспечить сбалансированность бюджета и реализовать стабилизационную функцию Национального фонда.

Вместе с тем, сенаторы рассмотрели закон «О республиканском бюджете на 2025 – 2027 годы». Приоритетной задачей бюджета, как отметил Маулен Ашимбаев, остается исполнение социальных обязательств государства и реализация поручений ррезидента страны. Общий объем расходов республиканского бюджета планируется в сумме: 25 750 млрд тенге в 2025 году, 23 168 млрд тенге в 2026 году и 24 566 млрд тенге в 2027 году. Средства направляются на улучшение благосостояния граждан через выстраивание экономической модели с адаптацией к текущим реалиям, а также создание условий для обеспечения стабильности государственных финансов и повышения доходов населения.

«В своем выступлении на первом Форуме работников сельского хозяйства президент страны Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что нельзя экономить на социальных расходах, зарплатах работников бюджетных учреждений, пенсиях и пособиях. В следующем году расходы республиканского бюджета в социальной сфере составят почти 40% и превысят 9,7 триллионов тенге, что в сравнении с текущим годом больше на 867 миллиардов тенге. Эти средства будут направлены на увеличение социальных выплат, развитие системы здравоохранения, а также науки и высшего образования», – сказал спикер Сената.

В ходе обсуждения республиканского бюджета сенаторами перед членами правительства были подняты вопросы, касающиеся эффективного использования средств Национального фонда и диверсификации экономики, налоговых поступлений и роста инфляции, состояния гидротехнических сооружений, тепловых сетей, поддержки сельского хозяйства и повышения качества жизни на селе.

В этой связи Маулен Ашимбаев напомнил о том, что содействие развитию регионов, является одним из приоритетных направлений работы сенаторов.

«Из республиканского бюджета по предложению сенаторов будут выделены дополнительные финансовые средства для реализации проектов, направленных на обеспечение сельского населения чистой и доступной питьевой водой. Это прямое поручение главы государства. Кроме того, в рамках реализации проекта «Ауыл – ел бесігі» предусмотрено дополнительное финансирование для улучшения инфраструктуры сел, включая увеличение электрических сетей, развитие газотранспортных систем, ремонт автомобильных дорог. Кроме того, надеемся, что правительство примет во внимание вопросы, поднятые сегодня сенаторами, и в дальнейшем проведет соответствующую работу. Сенат Парламента, в свою очередь, готов совместно работать в этих направлениях», – сказал спикер Сената, обращаясь к участникам заседания.

Таким образом, концептуально сенаторы республиканский бюджет поддержали, но в ходе его рассмотрения инициировали внесение ряда изменений. Депутаты предложили на следующий год дополнительно выделить 60 млрд тенге, в том числе на региональное развитие, решение проблем водоснабжения и водоотведения, а также реализацию программы «Ауыл – ел бесігі» и на другие направления. В результате охватываются наиболее проблемные сферы развития регионов, которые поднимают сельчане в ходе встреч с сенаторами.

В этой связи было принято решение вернуть закон в Мажилис с поправками, предложенными сенаторами.

Кроме того, сенаторы рассмотрели и одобрили закон «О ратификации Договора об учреждении Международной организации по русскому языку». На данный момент внутригосударственные процедуры по ратификации документа уже провели Азербайджан, Беларусь, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.