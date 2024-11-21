Договор об учреждении Международной организации по русскому языку ратифицировал парламент

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Как отметил сенатор Андрей Лукин, договор направлен на создание межправительственной организации, обладающей международной правосубъектностью и не имеющей в качестве основной цели своей деятельности получение прибыли.

«Целью организации провозглашено укрепление всестороннего взаимовыгодного сотрудничества государств-участников по вопросам поддержания и продвижения русского языка как языка межгосударственного общения и средства коммуникации на основе принципов дружбы, добрососедства, межнационального согласия, доверия и взаимопонимания», – отметил депутат.

Основными задачами организации являются сохранение и укрепление культурно-гуманитарного сотрудничества на основе тесной гармонии русского языка и языков государств – участников Содружества, а также других стран.

Предполагается, что деятельность организации будет нацелена на развитие гуманитарных контактов в мировом русскоязычном пространстве с использованием передовых цифровых технологий, обеспечение взаимодействия образовательных организаций, научных и исследовательских учреждений, общественных объединений, подготовку научных и научно-педагогических кадров, создание пула высококвалифицированных переводчиков с русского языка на языки государств-участников, а также с языков государств-участников на русский язык, в том числе для перевода классических произведений, проведения международных научных конференций по русистике, организацию международных книжных выставок в государствах – участниках СНГ и встреч с деятелями культуры государств – участников Организации.