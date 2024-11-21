Договор об учреждении Международной организации по русскому языку ратифицировал парламент

Сенат на пленарном заседании одобрил ратификацию Договора об учреждении Международной организации по русскому языку, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
Как отметил сенатор Андрей Лукин, договор направлен на создание межправительственной организации, обладающей международной правосубъектностью и не имеющей в качестве основной цели своей деятельности получение прибыли.
«Целью организации провозглашено укрепление всестороннего взаимовыгодного сотрудничества государств-участников по вопросам поддержания и продвижения русского языка как языка межгосударственного общения и средства коммуникации на основе принципов дружбы, добрососедства, межнационального согласия, доверия и взаимопонимания», – отметил депутат.
Основными задачами организации являются сохранение и укрепление культурно-гуманитарного сотрудничества на основе тесной гармонии русского языка и языков государств – участников Содружества, а также других стран.
Предполагается, что деятельность организации будет нацелена на развитие гуманитарных контактов в мировом русскоязычном пространстве с использованием передовых цифровых технологий, обеспечение взаимодействия образовательных организаций, научных и исследовательских учреждений, общественных объединений, подготовку научных и научно-педагогических кадров, создание пула высококвалифицированных переводчиков с русского языка на языки государств-участников, а также с языков государств-участников на русский язык, в том числе для перевода классических произведений, проведения международных научных конференций по русистике, организацию международных книжных выставок в государствах – участниках СНГ и встреч с деятелями культуры государств – участников Организации.
«Высшим органом организации является Министерская конференция, в состав которой входят руководители профильных министерств сторон договора или иное лицо, уполномоченное стороной договора, в статусе не ниже министра. Отчеты организации, утверждение долевых взносов, вопросы ревизии организации, определение численности секретариата и порядок оплаты труда секретариата принимаются Конференцией по согласованию с правительствами сторон договора. Договор уже вступил в силу в Беларуси, Кыргызстане, России, Таджикистане и Узбекистане», - сказал Андрей Лукин.