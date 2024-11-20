Сильные духом и телом

В минувшие выходные в Алма­ты состоялся II Инклюзивный турнир Казахстана по жиму штанги лежа, собравший 56 спортсменов из 11 регионов страны. В течение двух дней на помосте шла упорная борьба.

Инклюзия (inclusion – включение, присоединение) – процесс интеграции людей с ограниченными возможностями в активную общественную жизнь, соз­дание для них соответствующих условий, безбарьерной среды. К примеру, в школах уже много лет внедряется инклюзивный формат обучения, когда в одном классе занимаются и дети с инвалидностью, и их здоровые сверстники. Такой же принцип заложен в основу Инклюзивного турнира штангистов, в ходе которого на равных состязаются спортсмены с нарушениями опорно-двигательного аппарата и атлеты, не имеющие проблем со здоровьем.

Как рассказал «Казахстанской правде» вице-президент Федерации паралимпийского пауэрлифтинга РК Артур Томицский, впервые соревнования подобного формата были организованы в декабре прошлого года. Они прошли с большим успехом. В итоге принято решение проводить турнир ежегодно, он включен в официальный календарь спортивных мероприятий.

– Уникальность проекта в том, что он демонстрирует высокую подготовку параспортсменов, здесь стираются границы между ними и здоровыми атлетами, – отметил организатор турнира. – Инклюзивный кубок – своего рода микст двух федераций пауэр­лифтинга: IPC и IPF. Участники соревнуются по правилам обычного троеборья, но используют оборудование парапауэрлифтинга. Спортсмены несут одинаковые силовые нагрузки.

Судьи оценивали выступления участников по специальной формуле – соотношение их весовой категории с поднятым весом. По решению жюри абсолютным чемпионом среди мужчин приз­нан мастер спорта международного класса алматинец Вячеслав Цой, отжавший лежа рекордные 240 кг. У женщин с результатом 120 кг отличилась представительница Мангистауской облас­ти Жадыра Бермухамбетова. Оба – титулованные спортсмены: Вячеслав – трехкратный чемпион мира по жиму штанги, Жадыра становилась чемпионкой Азии по пауэрлифтингу.

Победителями турнира в своих весовых категориях стали параспортсмены Ерболат Карибай, Раушан Койшибаева, Фариза Толжан, Гулим Курманбаева. Еще ряд атлетов с инвалид­ностью завоевали серебряные и бронзовые медали первенства. Словом, борьба между участниками состязаний выдалась по-настоящему равной.

По словам Артура Томицского, в республике имеется огромный потенциал для развития и популя­ризации парапауэрлифтинга. Доказано на практике: спорт улучшает качество жизни человека, а занятия силовым троеборьем укрепляют здоровье, мышечный каркас. Участвуя в состязаниях, люди с особыми потребностями входят в социум, путешествуют по стране, выезжают за границу. Они познают окружающий мир, многое в их жизни меняется в лучшую сторону.

В числе самых значимых дос­тижений – победа на Паралимпийских играх в нынешнем году в Париже представителя Атбасара Давида Дегтярева, ставшего первым двукратным паралимпийским чемпионом в истории Казахстана.

В ближайших планах федерации – создать в регионах базы подготовки параспортсменов, вовлекать людей с инвалидностью в массовый спорт и выращивать новых чемпионов. Тренеров радует, что с каждым годом все больше молодых целеустремленных ребят приходит в секции пауэрлифтинга.