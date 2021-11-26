Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 ноября

Коронавирус
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Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 26 ноября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.    

За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 971 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– город Нур-Султан - 122

– город Алматы - 105

– город Шымкент - 16

– Акмолинская область - 70

– Актюбинская область - 12

– Алматинская область - 52

– Атырауская область - 13

– Восточно-Казахстанская область - 54

– Жамбылская область - 9

– Западно-Казахстанская область - 16

– Карагандинская область - 128

– Костанайская область - 106

– Кызылординская область - 13

– Мангистауская область - 9

– Павлодарская область - 97

– Северо-Казахстанская область - 138

– Туркестанская область - 11

Всего в стране выявлено 968 340 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 1284 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 931 796.

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