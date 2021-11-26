Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 ноября

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 26 ноября, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на coronavirus2020.kz
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За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 971 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: – город Нур-Султан - 122
– город Алматы - 105
– город Шымкент - 16
– Акмолинская область - 70
– Актюбинская область - 12
– Алматинская область - 52
– Атырауская область - 13
– Восточно-Казахстанская область - 54
– Жамбылская область - 9
– Западно-Казахстанская область - 16 – Карагандинская область - 128
– Костанайская область - 106
– Кызылординская область - 13
– Мангистауская область - 9
– Павлодарская область - 97 – Северо-Казахстанская область - 138
– Туркестанская область - 11
Всего в стране выявлено 968 340 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 1284 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 931 796.