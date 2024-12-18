Сколько денег поступило в казну за счет штрафов

По данным Биржанова, за 11 месяцев текущего года в бюджет поступило 217 млрд тенге в виде штрафных санкций.

«Из них в республиканский бюджет почти 42 млрд тенге, в местные бюджеты – 159,5 млрд тенге, и также в Нацфонд – 15,3 млрд тенге. Хотелось бы сказать, что доля адмштрафов, именно налагаемых органами внутренних дел, составляет почти 56%. Из всех штрафов 121,4 млрд тенге – это штрафы МВД», – сказал Биржанов.