Сколько денег поступило в казну за счет штрафов

Закон и Порядок
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Гульмира Кунапия
корреспондент

На пресс-конференции в правительстве 17 декабря замглавы Минфина Ержан Биржанов рассказал, планируется ли увеличивать пополнения в бюджет за счет повышения штрафов МВД, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным Биржанова, за 11 месяцев текущего года в бюджет поступило 217 млрд тенге в виде штрафных санкций.

«Из них в республиканский бюджет почти 42 млрд тенге, в местные бюджеты – 159,5 млрд тенге, и также в Нацфонд – 15,3 млрд тенге. Хотелось бы сказать, что доля адмштрафов, именно налагаемых органами внутренних дел, составляет почти 56%. Из всех штрафов 121,4 млрд тенге – это штрафы МВД», – сказал Биржанов.  

Ранее сообщалось о росте размеров штрафов с 1 января 2025 года.

#МВД #Минфин #бюджет #штрафы

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