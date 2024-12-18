Сколько денег поступило в казну за счет штрафов
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На пресс-конференции в правительстве 17 декабря замглавы Минфина Ержан Биржанов рассказал, планируется ли увеличивать пополнения в бюджет за счет повышения штрафов МВД, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz
По данным Биржанова, за 11 месяцев текущего года в бюджет поступило 217 млрд тенге в виде штрафных санкций.
«Из них в республиканский бюджет почти 42 млрд тенге, в местные бюджеты – 159,5 млрд тенге, и также в Нацфонд – 15,3 млрд тенге. Хотелось бы сказать, что доля адмштрафов, именно налагаемых органами внутренних дел, составляет почти 56%. Из всех штрафов 121,4 млрд тенге – это штрафы МВД», – сказал Биржанов.
Ранее сообщалось о росте размеров штрафов с 1 января 2025 года.