В Казахстане вырастут размеры штрафов с 1 января 2025 года

Госуслуги
113
Венера Баталова
корреспондент

Это связано с увеличением размера МРП с 3 692 тенге в 2024 году до 3 932 тенге в 2025 году, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Тelegram-канал «Параграф»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За оскорбление государственных символов (ст.372 УК) - 3 000 МРП или 11 796 000 тенге.

Выброс мусора в неустановленном месте (ст.434-2 КОАП) – 10 МРП, 39 320 тенге.

Плевок в общественном месте (ст.434-2 КОАП)– 10 МРП, 39 320 тенге.

Нарушение тишины с 22 до 9 часов утра в будни и с 23 до 10 часов утра в выходные и праздничные дни (ст.437 КОАП) – 5 МРП или 19 660 тенге.

Применение пиротехнических изделий в населенных пунктах (ст.436 КОАП) – 20 МРП с конфискацией пиротехнических изделий, или 78 640 тенге.

Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения (ст.440 КОАП) – 5 МРП или 19 660 тенге.

Нахождение несовершеннолетних в развлекательных заведениях после 22:00 (ст.132 КОАП) – 3 МРП или 11 796 тенге.

Продажа сигарет и др. табачных изделий несовершеннолетним (ст.133 КОАП - от 15 до 100 МРП или от 58 980 до 393 200 тенге.

Нецензурная брань в общественных местах (ст.434 КОАП) – 20 МРП или 78 640 тенге.

Нецензурная брань в отношении педагога или врача – ст.409 КОАП и ст. 80-1 КОАП – 30 МРП или 117 960 тенге.

Клевета (ст.73-3 КОАП) - 160 МРП или 629 120 тенге.

Незаконный сбор и обработка персональных данных – (ст.79 КОАП) – от 10 до 70 МРП или от 39 320 до 275 240 тенге.

Заведомо ложная реклама (ст.157 КОАП) от 100 до 1000 МРП или 393 200 до 3 932 000 тенге.

Приставание в общественных местах с целью продажи вещей, гадания, попрошайничества, занятия проституцией (ст.449 КОАП) – 5 МРП или 19 660 тенге.

Распространение ложной информации блогерами (ч.5 ст.456-2 КОАП) – от 30 до 100 МРП или от 117 960 до 393 200 тенге.

Принятие в залог паспорта или удостоверения личности от гражданина (ст.494 КОАП) – 5 МРП или 19 660 тенге.

#нарушение #штрафы #2025 год

Популярное

Все
Cartier, золото и норковая шапка: мужчина дважды ограбил квартиру в Талдыкоргане
Итоги года: от дорог до энергоснабжения – как улучшается инфраструктура Казахстана
Число погибших на архипелаге Майотта может превысить тысячу – власти
Башар Асад сделал первое заявление после бегства из Сирии
Сколько выходных дадут казахстанцам в 2025 году
Мировые лидеры поздравляют президента и народ Казахстана с Днем Независимости
С двумя победами завершили казахстанские хоккеистки олимпийский отборочный турнир
Мощное землетрясение произошло у берегов Вануату
Казахстан оставил позади 110 стран в «антиотмывочном» рейтинге
Новые каналы сбыта наркотиков пресекли в ЗКО
Макрон посетит Майотту после обрушившегося на остров урагана
На 80% освободили Актюбинское водохранилище для приема паводковых вод
Размер помощи безработным РК составил почти 80 млрд тенге
Деньги со счета у пенсионерки похитила соседка по больничной палате в Экибастузе
Яркие победы казахстанских спортсменов на прошлой неделе
Центробанк Сирии хранит 26 тонн золота – Reuters
Институт микрофинансового омбудсмена впервые введут в РК
Караганда примет чемпионат Казахстана по боксу
В Бразилии бюджет не получил 6,7 млн долларов из-за фиктивных таксистов
Бектенов отчитался перед президентом по показателям экономического развития
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
Прорыв в дорожной сфере
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
О трендах, кадрах и науке госуправления
Умножим конские табуны – будем на коне
Задержан отец Шерзата Болата
Это счастье – стать родителями
Акимат Жамбылской области сделал заявление по поводу митинга в Таразе
В Казахстане начнут собирать американские комбайны
Этический рефлекс в борьбе за чистоту
Президент подарил автобус хромтауской школе
До параметров авеню или автобана
Что наша жизнь? Еда!
Главная цель – заинтересовать ученика
Эвакуация началась на Филиппинах из-за нового извержения вулкана
В целях устойчивого развития
«Больше всех народом любим тот, кто в битве неколебим...»
От промышленности до туризма
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
В Кызылординской области открылась первая «Комфортная школа»
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
Президент посетил концерт, посвященный творчеству поэта Шомишбая Сариева
Главную сверхспособность человека, которой нет у ИИ, назвали эксперты
Кызылординский рис: от поля до стола
Грустные думки аграрные
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Премьер провел оперативное совещание по поручениям главы государства
Токаев побеседовал с казахстанскими студентами в Будапеште
Токаев и Орбан посетили футбольный матч между сборными Венгрии и Германии
Лица старого Уральска
Производство шоколада может прекратиться

Читайте также

Размер помощи безработным РК составил почти 80 млрд тенге
Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы на День независимости РК
Лицензирование спецсоцуслуг вводят в Казахстане
Необоснованные договоры на 2,2 млрд тенге выявили в автодор…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]