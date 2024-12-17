В Казахстане вырастут размеры штрафов с 1 января 2025 года

Это связано с увеличением размера МРП с 3 692 тенге в 2024 году до 3 932 тенге в 2025 году, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Тelegram-канал «Параграф»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За оскорбление государственных символов (ст.372 УК) - 3 000 МРП или 11 796 000 тенге.

Выброс мусора в неустановленном месте (ст.434-2 КОАП) – 10 МРП, 39 320 тенге.

Плевок в общественном месте (ст.434-2 КОАП)– 10 МРП, 39 320 тенге.

Нарушение тишины с 22 до 9 часов утра в будни и с 23 до 10 часов утра в выходные и праздничные дни (ст.437 КОАП) – 5 МРП или 19 660 тенге.

Применение пиротехнических изделий в населенных пунктах (ст.436 КОАП) – 20 МРП с конфискацией пиротехнических изделий, или 78 640 тенге.

Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения (ст.440 КОАП) – 5 МРП или 19 660 тенге.

Нахождение несовершеннолетних в развлекательных заведениях после 22:00 (ст.132 КОАП) – 3 МРП или 11 796 тенге.

Продажа сигарет и др. табачных изделий несовершеннолетним (ст.133 КОАП - от 15 до 100 МРП или от 58 980 до 393 200 тенге.

Нецензурная брань в общественных местах (ст.434 КОАП) – 20 МРП или 78 640 тенге.

Нецензурная брань в отношении педагога или врача – ст.409 КОАП и ст. 80-1 КОАП – 30 МРП или 117 960 тенге.

Клевета (ст.73-3 КОАП) - 160 МРП или 629 120 тенге.

Незаконный сбор и обработка персональных данных – (ст.79 КОАП) – от 10 до 70 МРП или от 39 320 до 275 240 тенге.

Заведомо ложная реклама (ст.157 КОАП) от 100 до 1000 МРП или 393 200 до 3 932 000 тенге.

Приставание в общественных местах с целью продажи вещей, гадания, попрошайничества, занятия проституцией (ст.449 КОАП) – 5 МРП или 19 660 тенге.

Распространение ложной информации блогерами (ч.5 ст.456-2 КОАП) – от 30 до 100 МРП или от 117 960 до 393 200 тенге.

Принятие в залог паспорта или удостоверения личности от гражданина (ст.494 КОАП) – 5 МРП или 19 660 тенге.