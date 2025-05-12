В Алматы состоялась международная выставка собак различных пород под названием «Весенние встречи 2025», организованная кинологическим клубом «ОО Элита ДОСААФ» с привлечением судьи-эксперта из Республики Польша, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

В выставке приняли участие более 230 собак и щенков, представленных в 28 породах.

Кинологический центр воинской части 6654 Национальной гвардии МВД Республики Казахстан выставил пять служебных собак, каждая из которых достойно представила войска правопорядка и добилась значимых результатов:

• Скот — бельгийская овчарка (Малинуа), закрепленная за старшим сержантом Шыңғысом Жолдыбаевым, заняла 4-е место в категории «Взрослые собаки», получив титул «CAC»;

• Хайна — бельгийская овчарка (Малинуа) младшего сержанта Дастана Туниязова, в категории «Юниоры» также заняла 4-е место, получив оценку «отлично» и допуск к международному племенному разведению;

• Адамс — голландская овчарка, закрепленная за сержантом 3 класса БерикомДуйсенеевым, заняла 3-е место, получила титул «САС», стала кандидатом в интернациональные чемпионы по красоте и чемпионом клуба «ОО Элита ДОСААФ»;

• Щенок бельгийской овчарки по кличке Шейх, под опекой сержанта Павла Графкина, стал лучшим представителем породы в категории «Baby», заняв 3-е место и получив оценку «отлично»;

• CarlatripBenasi — бельгийская овчарка разновидности Малинуа, сопровождаемая сержантом Алексеем Мешковым, одержала триумфальную победу в классе «Ветеранов». Она стала чемпионом Казахстана и Республики Польша, чемпионом клуба и чемпионом всей выставки в классе ветеранов среди всех пород, получив титулы «CAC», «CACIB» и звание чемпиона по красоте.

К слову, победители были награждены клубными дипломами и ценными призами.

Кроме высоких результатов, важным итогом выставки стало официальное получение допусков племенными собаками Кинологического центра к международному племенному разведению в составе клуба.

- Участие в подобных выставках открывает для нас новые перспективы в плане качественного ведения селекционной работы Племенного питомника, а также способствует дальнейшему развитию кинологической службы Национальной гвардии и повышает её профессиональный авторитет, - подчеркнул начальник кинологического центра подполковник Альмир Файласов.

Стоит отметить, что подобные мероприятия укрепляют имидж воинских подразделений, демонстрируют высокий уровень профессионализма военных кинологов и подчеркивают значимость служебной кинологии в системе обеспечения безопасности и правопорядка.