Смелые и ловкие Статьи 18 мая 2023 г. 1:00 0 Флора Левина Мальчишки и девчонки из области Абай приняли участие в отборочном туре Республиканского военно-патриотического сбора молодежи «Айбын-2023». Фото пресс-службы Абайского регионального гарнизона Десять команд-участниц со всей области собрались в поселке Шульбинске на базе центра военно-патриотического и гражданского воспитания «Улан». Ребята проходили творческие конкурсы и показывали умения в робототехнике, а также представили небольшие ролики, в которых рассказали о своих патриотических клубах. Но самое интересное было впереди – состязания по военно-прикладным видам спорта. Юные патриоты проявили силу и ловкость в подтягивании, военизированной эстафете, перетягивании каната, в неполной разборке и сборке автомата Калашникова. Выполнили нормативы по защите от оружия массового поражения. Лучше всех с заданиями справились воспитанники военно-патриотического клуба «Жас қыран» школы-гимназии № 5 Семея. Они-то и получили заветную путевку на участие в республиканском сборе, который стартует уже 18 мая на полигоне «Спасск» в Карагандинской области. #конкурс #РК #Абай #сборы #Жас қыран #Спасск #Улан #«Айбын-2023»