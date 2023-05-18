Смелые и ловкие

Десять команд-участниц со всей области собрались в поселке Шульбинске на базе центра военно-патриотического и граж­данского воспитания «Улан». Ребята проходили творческие конкурсы и показывали умения в робототехнике, а также представили небольшие ролики, в которых рассказали о своих патрио­тических клубах.

Но самое интересное было впереди – состязания по военно-прикладным видам спорта. Юные патриоты проявили силу и ловкость в подтягивании, вое­низированной эстафете, перетягивании каната, в неполной разборке и сборке автомата Калашникова. Выполнили нормативы по защите от оружия массового поражения.

Лучше всех с заданиями справились воспитанники военно-патриотического клуба «Жас қыран» школы-гимназии № 5 Семея. Они-то и получили заветную путевку на участие в республиканском сборе, который стартует уже 18 мая на полигоне «Спасск» в Карагандинской области.