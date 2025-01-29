Состоялось заседание Президиума Национальной инженерной академии Казахстана

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27 января 2025 года в Национальной инженерной академии Республики Казахстан — флагмана инженерного корпуса страны, состоялось заседание Президиума Академии, в котором приняли участие видные инженеры и ученые, специалисты производства, руководители и представители органов государственного управления, крупных национальных компаний и организаций

Заседание прошло под председательством Президента НИА РК, академика Бакытжана Жумагулова. В ходе заседания рассматривались важнейшие вопросы, касающиеся деятельности Академии. Опираясь на поручение президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева разработать национальную модель подготовки инженерно-технических кадров с учетом международных стандартов и опыта, был утвержден план работы Президиума НИА РК на 2025 год и обновленная структура Академии.

Вице-президент НИА РК, академик Амандык Тулешов выступил с докладом, посвященный ключевым вопросам развития Национальной инженерной академии РК. Он акцентировал внимание на необходимости укрепления научных и инженерных позиций Академии, повышении ее роли в решении задач по модернизации инфраструктуры и экономики страны, а также подчеркнул важность интеграции с международными научными и инженерными организациями.

В прениях к докладу выступили академики Алшанов Р.А., Темирбеков Н.М., Батырбеков Э.Г., Айтимов А.С., Медиева Г.А. и другие.

На заседании объявили о проведении Республиканского конкурса «Лучший инженер года», который проводится НИА РК с 2015 года и за время своего существования ставшего важной платформой для признания заслуг инженеров.

В рамках подготовки к юбилейному конкурсу были представлены Положение конкурса, а также указаны сроки подачи заявок на участие (до 1 августа 2025 года).

В завершении заседания состоялось торжественное вручение дипломов новым членам Академии.

Президент НИА РК Бакытжан Жумагулов поблагодарил всех участников заседания за конструктивную работу и пожелал успехов.

 

#Казахстан #академия

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