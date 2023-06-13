Сотворили историю

Игра стала своеобразным реваншем: команды играли на групповой стадии мирового первенства, и победу в том матче одержала Украина (6:2).

На десятой минуте Абай Елемесов вывел казахстанцев вперед, затем на 14-й Алтынбек Мурзабеков удвоил преимущество команды. На 18-й минуте Андрей Мельник сократил отставание в счете, а на 37-й он оформил дубль. Основное время матча завершилось ничьей (2:2), и игра перетекла в серию послематчевых буллитов, победили казахстанцы – 2:1. Как итог, победа Казахстана с общим счетом 4:3.

Сборная Казахстана впервые завоевала золотые медали чемпио­ната мира по сокка. В 2022 году наша команда в финальном матче потерпела поражение от Бразилии (0:3) и осталась с «серебром».

Сокка является разновидностью мини-футбола, отличаясь количеством игроков и размером поля. Матчи проходят в формате 6 на 6 игроков, два тайма по 20 минут.