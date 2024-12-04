Совет Ассоциации КАZENERGY: итоги года и планы на будущее

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Сегодня в Астане прошло 41-е заседание Совета Ассоциации KAZENERGY под руководством Председателя Ассоциации Магзума Мирзагалиева

Члены Совета обсудили итоги деятельности за 2024 год, ключевые достижения, структурные преобразования и планы на предстоящий год.

Основное внимание было уделено задачам, обозначенным в Послании Главы государства, направленным на развитие нефтегазового и электроэнергетического секторов.

Генеральный директор KAZENERGY Жандос Нурмаганбетов представил отчет о деятельности Ассоциации за текущий год и озвучил планы на предстоящий период.

Среди достижений 2024 года:

•         Эффективное решение отраслевых вопросов при поддержке Правительства РК и через активное участие в рабочих комитетах Парламента РК.

•         Создание Аналитического центра «ЭНЕРГИЯ», который с помощью платформы EXia стал ключевым источником аналитики для топливно-энергетического комплекса.

•         Проведение совещания под председательством Премьер-Министра РК Олжаса Бектенова, где обсуждались ключевые вопросы нефтегазовой отрасли.

В рамках работы по совершенствованию законодательной базы, эксперты Ассоциации приняли участие в более чем 30 заседаниях рабочих групп Парламента РК. Это вносит свой вклад в прирост инвестиций в геологоразведку и способствовало утверждению Дорожной карты развития нефтегазохимической промышленности с объемом инвестиций свыше 15 млрд долларов США, что создаст 20 тысяч рабочих мест и удвоит объемы производства к 2030 году.

На международной арене KAZENERGY добилась права на проведение в 2028 году Всемирного нефтяного конгресса в Астане. С 2025 года начнется подготовка этого глобального события с участием мировых лидеров энергетики и нефтегазовой отрасли.    

В 2025 году Ассоциация планирует:

•         Совершенствовать нормативно-правовую базу для привлечения инвестиций.

•         Реализовывать экологические инициативы, включая программу декарбонизации нефтегазового сектора.

•         Провести юбилейные мероприятия, посвященные 20-летию KAZENERGY. Центральным отраслевым событием станет проведение Kazakhstan Energy Week-2025, в рамках которого пройдет XVI Евразийский форум KAZENERGY.

Кроме того, на заседании выступили Вице-министр энергетики РК Ерлан Аккенженов, а также представители компаний «КазМунайГаз», «Тенгизшевройл», ExxonMobil Kazakhstan.

Итогом мероприятия стала презентация первого выпуска KAZENERGY Outlook 2024 - компактной версии традиционного Национального энергетического доклада Ассоциации.

Ассоциация KAZENERGY продолжит активную работу по защите интересов компаний-членов и служит конструктивной платформой для развития топливно-энергетического комплекса, привлекая дополнительные инвестиции и поддерживая устойчивое развитие отрасли.

#Казахстан #KAZENERGY

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