Спасенного пеликана выпустили на волю Статьи 4 июня 2025 г. 0:00 0 Раушан Утеулина собственный корреспондент по Акмолинской области На днях в Бурабайском зоосаде произошло трогательное событие: после полугодовой реабилитации один из их питомцев – пеликан – вернулся в родные пенаты, сообщила пресс-служба ТОО «Бурабай Даму». фото пресс-службы ТОО «Бурабай Даму» Шесть месяцев понадобилось ветеринарному врачу и сотрудникам зоосада, чтобы попавший к ним птенец вылечился и окреп. С 16 ноября прошлого года птица, найденная работниками лесопитомника обессиленной и не способной к полету, находилась под круглосуточной опекой. Благодаря профессиональной заботе специалистов пеликан быстро пошел на поправку, хорошо пережил зиму, набрался сил. Последний ветеринарный осмотр подтвердил: пернатый здоров и готов к жизни в дикой природе. Недавно сотрудники зоосада доставили пернатого на озеро Жайнак, которое облюбовали его сородичи – пеликаны и лебеди. Как отметили специалисты, выпущенная птица не будет отвергнута, природные инстинкты помогут ей адаптироваться в стае. Это не просто история спасения, а важное напоминание каждому из нас о ценности живых существ, о том, как важна забота человека о природе. #Бурабай даму #пеликан