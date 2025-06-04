Шесть месяцев понадобилось ветеринарному врачу и сотрудникам зоосада, чтобы попавший к ним птенец вылечился и окреп. С 16 ноября прошлого года птица, найденная работниками лесопитомника обессиленной и не способной к полету, находилась под круглосуточной опекой. Благодаря профессиональной заботе специалистов пеликан быстро пошел на поправку, хорошо пережил зиму, набрался сил. Последний ветеринарный осмотр подтвердил: пернатый здоров и готов к жизни в дикой природе.

Недавно сотрудники зоосада доставили пернатого на озеро Жайнак, которое облюбовали его сородичи – пеликаны и лебеди. Как отметили специалисты, выпущенная птица не будет отвергнута, природные инстинкты помогут ей адаптироваться в стае.

Это не просто история спасения, а важное напоминание каж­дому из нас о ценности живых существ, о том, как важна забота человека о природе.