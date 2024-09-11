Старт сезона у «Барыса» не задался

В первой игре «барсы» принимали на своей арене нижнекамский «Нефтехимик» и уступили в дополнительное время в овертайме с итоговым счетом 1:2. Первую шайбу в игре (и в сезоне) в конце второго перио­да забросил новичок «Барыса» – канадский легионер Уэйд Эллисон, а вот дальше отличились лишь игроки из клуба, представляющего Татарстан.

Во втором поединке – на этот раз против челябинского «Трактора» – игроки казахстанской команды вновь первыми вышли вперед после броска нападающего молодежной сборной Казах­стана Руслана Оспанова, однако больше в этой встрече им забросить не удалось. В ответ россияне отметились четырьмя голами.

Еще больше хоккеисты столичного клуба «порадовали» в понедельник вечером, когда в гос­ти к ним прибыл хабаровский «Амур». Дружина с Дальнего Востока до этого также дважды проиграла, причем пропустив от минского «Динамо» и подмосковного «Витязя» пять шайб и не забив ни одной, но... Но вот в Астане хабаровских «тигров» прорвало, и они разгромили наших «барсов» со счетом 5:1. Единственную шайбу в составе казахстанской команды забросил Кирилл Панюков.

Закончится ли череда неудач, мы узнаем в ближайшую пятницу, когда в гости к нам пожалуют минские динамовцы. А возможно, что «барсы» заиграют в выездных встречах. 17 сентября они сыграют с «Автомобилистом» из Екатеринбурга, 19-го – с казанским «Ак барсом» и 21-го в Балашихе – с «Витязем».