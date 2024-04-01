Ставку розничного налога снизили в Туркестанской области

Предприниматели Туркестанской области попросили снизить ставку розничного налога с 4% до 2%, передает Kazpravda.kz со ссылкой на областной акимат

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Депутаты маслихата одобрили данное предложение. Теперь предприниматели Туркестанской области могут оплачивать специальный налоговый режим со скидкой 2%.

По словам бизнеса, снижение налоговой ставки выгодно не только предпринимателям, но и потребителям. Благодаря этому есть возможность держать цены на продукты в средней ценовой категории.

Ранее сообщалось, что в Шымкенте снизили ставку розничного налога с 4% до 2%.