Ставку розничного налога снизили в Туркестанской области
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Предприниматели Туркестанской области попросили снизить ставку розничного налога с 4% до 2%, передает Kazpravda.kz со ссылкой на областной акимат
Депутаты маслихата одобрили данное предложение. Теперь предприниматели Туркестанской области могут оплачивать специальный налоговый режим со скидкой 2%.
По словам бизнеса, снижение налоговой ставки выгодно не только предпринимателям, но и потребителям. Благодаря этому есть возможность держать цены на продукты в средней ценовой категории.
Ранее сообщалось, что в Шымкенте снизили ставку розничного налога с 4% до 2%.