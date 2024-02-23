В Шымкенте снизили ставку розничного налога с 4% до 2%

Снижение налоговой ставки до 50% позволит вывести предпринимательство из «теневой» экономики, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат города

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Глава государства Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал, что важна качественная поддержка малого и среднего предпринимательства на государственном уровне, создавать оптимальные условия для его развития.



В своём послании президент подчеркнул необходимость упростить специальные налоговые режимы, чтобы минимизировать соблазны для уклонения от уплаты налогов.

– В связи с этим, акимом города Габитом Сыздыкбековым было принято решение снизить с 4% до 2% ставку специального розничного налога. Снижение налоговой ставки до 50% позволит вывести предпринимательство из «теневой» экономики, – говорится в сообщении.

За последние 5 лет количество активно действующих субъектов предпринимательства в городе выросло в среднем на 20%, и на сегодня достигло 130 тыс. В результате, доля МСБ в валовом региональном продукте увеличилась с 40% до 50%, добавили в пресс-службе.