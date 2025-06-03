Сегодня в условиях быст­роменяющейся геополитической ситуации, экономических трансформаций и общественных ожиданий важно сохранять системный, государственный подход к стратегическому планированию. Главным ориентиром здесь служат национальные интересы, устойчивость институциональной архитектуры, долгосрочные цели и общенациональные ценности. Исходя из анализа текущей ситуации в республике, положений Послания Президента, Стратегии национального развития и программных документов инициативы «Жаңа Қазақстан», можно выделить семь ключевых приоритетов, определяющих повестку устойчивого и справедливого развития нашей страны.

Так, создание сильного, справедливого и подотчетного государства невозможно без институционального укреп­ления государства и обеспечения верховенства закона. Для этого важно углубление судебно-правовой реформы: обеспечение реальной независимости судов, модернизация институтов прокуратуры и адвокатуры, повышение гарантий прав граждан и бизнеса, а также развитие принципа «Слышащее государство» – через цифровую прозрачность, отчетность государственных органов и эффективный общественный контроль. Кроме того, как и прежде, необходима бескомпромиссная борьба с коррупцией: внедрение инструментов возврата и конфискации незаконных активов, эффективная профилактика нарушений.

Следующий приоритет – построение конкурентоспособной, диверсифицированной и экспортно ориентированной экономики. В его рамках необходимы поддержка обрабатывающей промышленности, АПК и логистики, реформа государственного и квазигосударственного секторов, снижение доли государства в экономике, стимулирование конкурентной среды. Крайне актуальна поддержка инвестиций в высокие технологии, индустриальную кооперацию, научные и ин­новационные проекты, а также развитие инклюзивной экономики: поддержка малого и среднего бизнеса, расширение участия граждан в экономических процессах.

Критически важно обеспечить следующие задачи – энергетическую устойчивость, экологическую безопасность и климатическую адаптивность. В кратчайшие сроки необходима комплексная модернизация энергетической инфраструктуры – электросетей, ТЭЦ, систем водоснабжения, активное развитие возобновляемых источников энергии и водородной энергетики, включение в глобальные зеленые цепочки поставок. Меры по реализации национальной программы по декарбонизации и рациональному природопользованию и повышению устойчивости к экологическим катастрофам и засухам также способствуют экологической безопасности страны.

Развитие человеческого капитала и социальная модернизация, формирование образованного, здорового и социально активного общества – еще один важный приоритет. Назрела необходимость внедрения новой модели образования: практико-ориен­тированного, цифрового, с акцентом на STEM-дисцип­лины и навыки soft skills. Важно повышать доступность и качество здравоохранения, усилить профилактическую медицину. Проведение сбалансированной демографической политики, укрепление института семьи, комплексная поддержка молодежи, а также развитие культуры, языка, национальной идентичности и исторического сознания – важнейшие условия для развития человеческого капитала.

Обращаем внимание на актуальность сбалансированного развития всех регионов страны на принципах субсидиарности и региональной идентичности. Мы должны расширить полномочия местных представительных и исполнительных органов, создавать условия для укрепления бюджетной самостоятельности.

Необходимо также развитие инфраструктуры моно- и малых городов, сельской местности, формирование эффективных агломераций и межрегиональных связей, повышение устойчивости и конкурентоспособности региональных экономик.

Защита суверенитета, внут­ренней стабильности и конт­роль над критически важными системами – важнейший приоритет в сегодняшних условиях. В рамках этой цели необходимо провести модернизацию вооруженных сил и силовых структур, развить систему кибербезопасности. Также нужно разработать эффективные меры по защите информационного пространства, цифровых платформ и персональных данных граждан, разработать и внедрить отечест­венные цифровые решения в сферах экономики, государственного управления и безопасности, а также по поддержке геополитической нейтральности, укреплять прагматичные стратегические союзы.

Ну и конечная цель – формирование зрелой, легитимной и вовлеченной политической системы. Реалии диктуют нам принимать меры по дальнейшему расширению парламентской и партийной демократии, поддержке независимых СМИ, общественных объединений и гражданских инициатив, инициировать развитие механизмов общественного участия и устойчивой обратной связи с населением, а также формирование нового типа гражданина – активного, ответственного, патриотичного.

В условиях современных вызовов и глобальной конкуренции указанные приоритеты становятся не только ориентиром для государственной политики, но и платформой для широкой консолидации усилий общества, бизнеса и власти. Стратегия устойчивого развития требует системности, политической воли, профессионализма и широкой гражданской поддержки. Только так Казахстан сможет реализовать свой историчес­кий шанс на устойчивое и справедливое будущее.