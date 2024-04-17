Суд не будет приобщать к делу заказанное защитой Бишимбаева заключение московских специалистов

Суд
145
Гульмира Кунапия
корреспондент

Вопрос о том, сможет ли защита официально поставить под сомнение причину смерти Салтанат Нукеновой, разрешился сегодня

Скриншот видео

Суд над экс-министром Бишимбаевым продолжается в Астане, передает корреспондент Kazpravda.kz

Напомним, вчера защита требовала учесть оценку российских судмедэкспертов. Государственный обвинитель Айжан Аймаганова высказалась против признания в качестве доказательств выводы Тлемисова и специалистов из Москвы.

По словам судьи Айжан Кульбаевой, вывод специалистов из России о том, что к смерти Нукеновой привело ухудшение состояния ее здоровья, обусловленное наличием сопутствующей патологии, носит предполагаемый характер.

Судья напомнила, что экспертами при проведении непосредственной экспертизы трупа не установлена причинная связь между микроскопической гематомой давностью 3-4 недели и наступлением смерти потерпевшей. Закрытая черепно-мозговая травма была причинена неоднократными ударами в голову.

«На основании изложенного, руководствуясь статьями 341, 344 Уголовно-процессуального кодекса, суд постановил в удовлетворении ходатайства защитника Рамазановой о приобщении заключения специалиста и приложенных к нему документов к материалам уголовного дела отказать. Ходатайство государственного обвинителя - удовлетворить. Признать заключение специалиста без номера от 7 марта 2024 года недопустимым доказательством, исключить его из числа доказательств», – заявила Кульбаева.

Процесс продолжается.

#суд #Бишимбаев #Нукенова #судмедэкспертиза

Популярное

Все
Вторую неделю тысячи западноказахстанцев защищают Уральск от водной стихии
Критическая ситуация сложилась в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области
Мурал, открытый в столице к 155-летию Александра Затаевича, стремительно ветшает
Во всех районах Алматы появились аллеи молодоженов
Уверенность в росте экономики Казахстана выразили 70% опрошенных бизнесменов.
Плотину на реке Аксай может прорвать
Учились не там и не тому: дети посещали запрещенные сайты в школах ВКО
Дефицит поливной воды ежегодно наблюдается в Кызылординской области
Чиновников наказали за дискредитацию госслужбы
Завод снесен в принудительном порядке в Алматинской области
В Атырау возводят 229 км дамб, более 80% готовы в Атырауской области
Врываясь за пределы реальности...
Первая партия подсолнечного масла из Семея отправлена в Италию
Из-за бескормицы и паводков в Улытау может подорожать мясо
По факту самозахвата земли под парковку начата проверка в Шымкенте
Подготовка к посевной кампании началась в СКО
Большая вода: какую помощь получат пострадавшие от паводков в разных регионах Казахстана
Лихачей «прищучить» можно и нужно
Карагандинцы стали родителями для десяти приемных дочерей
Этот закон разрушит архаичные устои и традиции — сенатор
Целина: как это было
Бахытжан Байжанов опроверг в суде показания Бишимбаева
Суд возобновил заседание по делу Бишимбаева
На Петропавловск идет огромный поток
Как государство поддерживает молодых ученых
Для маленьких танцовщиц весна этого года стала стартом в большой балет
Интервью премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна газетам Egemen Qazaqstan и «Казахстанская правда»
Мошенники просят деньги от имени министров
Школьники Кызылорды хотят превратить свой двор в зеленую зону
Пессимистический сценарий возможен в Атырау
ЛПХ необходим официальный статус
В центре Европы звучат казахские песни
Как минимум десятого ребенка родили 110 женщин в прошлом году в Казахстане
Бишимбаев намеренно затягивал досудебное расследование - следователь
Как получить компенсацию пострадавшим от паводков: алгоритм действий
Токаев поручил обеспечить мониторинг работ по восстановлению жилья для граждан
Дело Бишимбаева: заключения российских экспертов рассмотрят в суде
Накопленная в водохранилищах РК вода будет использована на сельхознужды
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
В «Сталлите» готовы работать в три смены
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
Наурыз-коже, ярмарка и много призов: в Астане с размахом отмечают весенний праздник
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Майами
Полицейские поздравили детей из приюта с праздником Наурыз в Костанае
В нашем ауле праздник ждали с нетерпением
В Москве неизвестные открыли стрельбу из автоматов в торговом центре
Токаев: Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Дело Бишимбаева: прокурор сообщила, что его телефон не удалось разблокировать
Спикер Мажилиса поздравил с Наурыз мейрамы

Читайте также

Защитник Бишимбаева обвинил следователя в фальсификации док…
На 80 млрд тенге пополнился госбюджет по итогам антикормони…
Падение автобуса в Майкаине: Суд признал 100%-ную вину комп…
Причину смерти Нукеновой пытается поставить под сомнение за…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]