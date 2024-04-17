Суд не будет приобщать к делу заказанное защитой Бишимбаева заключение московских специалистов

Вопрос о том, сможет ли защита официально поставить под сомнение причину смерти Салтанат Нукеновой, разрешился сегодня

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Суд над экс-министром Бишимбаевым продолжается в Астане, передает корреспондент Kazpravda.kz



Напомним, вчера защита требовала учесть оценку российских судмедэкспертов. Государственный обвинитель Айжан Аймаганова высказалась против признания в качестве доказательств выводы Тлемисова и специалистов из Москвы.



По словам судьи Айжан Кульбаевой, вывод специалистов из России о том, что к смерти Нукеновой привело ухудшение состояния ее здоровья, обусловленное наличием сопутствующей патологии, носит предполагаемый характер.



Судья напомнила, что экспертами при проведении непосредственной экспертизы трупа не установлена причинная связь между микроскопической гематомой давностью 3-4 недели и наступлением смерти потерпевшей. Закрытая черепно-мозговая травма была причинена неоднократными ударами в голову.

«На основании изложенного, руководствуясь статьями 341, 344 Уголовно-процессуального кодекса, суд постановил в удовлетворении ходатайства защитника Рамазановой о приобщении заключения специалиста и приложенных к нему документов к материалам уголовного дела отказать. Ходатайство государственного обвинителя - удовлетворить. Признать заключение специалиста без номера от 7 марта 2024 года недопустимым доказательством, исключить его из числа доказательств», – заявила Кульбаева.

Процесс продолжается.