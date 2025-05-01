Ксения родом из этого же поселка. После окончания школы она поступила в колледж геодезии и картографии Семея и, получив диплом, вернулась в родной поселок, устроившись на работу в Орловский производственный комплекс. А через год девушка узнала, что можно получить и высшее образование по своей специальности на льготных условиях в Восточно-Казахстанском техническом университете им. Д. Серикбаева в Усть-Каменогорске. Ксения не стала упускать эту возможность и подала документы на дистанционное обучение. Уже через три года ей вручили дип­лом, она стала бакалавром горного дела.

Ее супруг Канагат родился в Абайском районе в селе Кундызды. Когда ему было два года, семья переехала в Бородулихинский район, село Зенковка. А когда мальчик окончил шестой класс, состоялся переезд в поселок Жезкент. После школы Канагат поступил в колледж города Шемонаихи и получил дип­лом мастера горного дела.

Судьбоносная встреча сос­тоялась в родном Жезкенте, когда девушка еще училась в 9-м классе. Через год Ксения познакомила своего избранника с родителями.

– Они очень хорошо его приняли. Вообще в поселке всегда было дружелюбное отношение к людям, независимо от их национальности, интернацио­нальные семьи у нас не редкость, – рассказывает Ксения.

А затем и Канагат представил Ксению своим родным. Выбор сына родителям понравился. После того как Ксения окончила школу, молодые решили связать свои судьбы. Пос­ле первого курса в колледже Ксении пришлось уйти в академический отпуск – молодая семья ждала первенца. На свет появилась дочка. Когда ей исполнился годик, за ней стали присматривать мама и свекровь Ксении, чтобы та смогла продолжить учебу.

Свой трудовой путь на Орловском руднике Канагат начал с машиниста погрузочно-доставочной машины. Затем стал машинистом самосвала, а позже – обезопашивателя забоев. Это очень тяжелая опасная техника, которая освобождает забои. Сейчас Канагат работает машинистом участка дизельного транспорта. Он занимается погрузкой руды из забоев и ее разгрузкой в автосамосвалы.

Ксения устроилась на Орловский рудник на должность техника-маркшейдера. Проработав полтора года, получила новую должность инженера-маркшейдера по 3D-моделированию. Она занимается обработкой съемочных данных, смотрит, как была пройдена выработка, подсчитывает объемы. Спускается и под землю, в шахту. С помощью 3D-сканера определяет объемы выработки горной породы. То, чем занимаются супруги, не просто работа для них, а любимое дело. Недавно им были вручены нагрудные знаки от компании «За выслугу лет».

Супруги Куангали воспитывают двух дочек. Айдине уже 8 лет. Девочка увлечена танцами и постоянно принимает участие в различных республиканских и международных конкурсах. В прошлом году девочка приняла участие в хореографическом конкурсе в Болгарии. А маленькой Динель всего два годика.

Как и в любой казахстанской семье, супруги Куангали любят праздники. Будь это айт, Наурыз, Новый год, двери в их дом, где накрыт дастархан, всегда открыты, здесь гостям рады. В священный месяц Рамазан к ним, например, люди приходят на ауызашар. А самое любимое блюдо в семье – бешбармак. Когда Ксения дома, она с удовольствием готовит для своей семьи и манты, и плов, и борщ, и куырдак. Даже Айдина уже научилась печь, угощая близких блинами собственного приготовления. Девочка увлеченно печет торты, пирожные и капкейки.

Из-за специфики работы дни отдыха у супругов порою не совпадают. Но если у них выпадает такая возможность, они проводят свой выходной все вместе. Чаще всего едут отдыхать на природу. Летом купаются и загорают, а зимой на санях катаются с горок.

В их доме принято говорить на двух языках. Ксения пока совершенствует свой казахский. А вот третьеклассница Айдина свободно владеет двумя языками. Девочка учится в казахском классе и занимается с репетитором английским.

Супруги уверены, что любовь и взаимопонимание, а также поддержка близких помогают им жить в мире и согласии, быть полезными на работе и в кругу семьи.