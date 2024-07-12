Танцуют все!

В ноябре 2023-го танец красок в небе наблюдали на Казахстанском Алтае, в Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях. Два месяца назад, в мае, жители района Алтай Восточного Казахстана делились в соцсетях снимками с пурпурно-крас­ным небосво­дом. До этого о красочной феерии жители Риддера и Алтая сообщали в 2015 году…

Можно сказать, казахстанцам повезло: северное сияние потому и называют северным, что его наблюдают, как правило, за полярным кругом. Как пояснил опытнейший физик Анатолий Лукин, причиной «переезда» удивительного явления в умеренные широты стала сильная солнечная активность и вызванные ею мощные магнитные бури.

– В конце 2019-го начался очередной цикл солнечной активности, – дал комментарий физик. – Он длится 11 лет и сейчас находится на пике. Вспышки на Солнце становятся более частыми, и чем мощнее солнечный ветер, тем дальше от полюсов видно магнитное возмущение.

Строго говоря, правильным является термин «полярные сияния» – во множественном числе. Дело в том, что возмущения происходят одновременно как в Северном, так и в Южном полушарии. Само красочное сияние вызвано солнечными протуберанцами – потоком электронов.

Магнитное поле Земли защищает планету от этих атак, но как раз у полюсов, где сходятся силовые линии, частицы проникают в атмосферу. Электроны сталкиваются с атомами и молекулами воздушной оболочки, вызывают их ионизацию, возбуждение. Заставляют «танцевать». Процесс длится мгновения, затем атомы и молекулы возвращаются в стабильное состояние, что и сопровождается световым излучением – полярными сияниями.

Физической природой объясняется также фантастическая гамма сполохов в небе. Как пояснил физик, у каждого элемента, который присутствует в земной атмосфере, своя длина светового луча. Человеческий глаз воспринимает эти лучи в виде определенных цветов.

Например, за зеленую гамму отвечают фотоны, выделяемые атомами кислорода в переходном состоянии. Атомы натрия дают желто-оранжевую палитру. Красный цвет, к слову, самый редкий, рождается также благодаря кислороду, но при более медленной смене состояний и исключительно в разреженном воздухе в высоких слоях. А синий и пурпурный цвета вносят ионизированные молекулы азота. По сути, элементарные частицы устраивают в атмосфере цветной канкан.

У полярного сияния есть и обратная сторона. По словам эксперта, во время магнитных возмущений разыгрывается космическая «непогода». Спутниковые системы подвергаются воздействию радиации, наземные энергетические системы испытывают дополнительную нагрузку, возникают помехи в радиосвязи и навигации, усиливается коррозия в трубо-, нефте-, газопроводах...

К счастью или несчастью, но полярные сияния в сердце Евразии – явление редчайшее. И тем ценнее для казахстан­цев эти небесные краски, превращающие законы физики в прекрасное зрелище.