Ташкент увозит Кубок Казахстана

Финальный розыгрыш Кубка Казахстана по хоккею с шайбой прошел в Кокшетау, где в главном поединке сошлись местный «Арлан» и флагман узбекского хоккея – ташкентский клуб «Хумо».

Напомним, что перед началом регулярного первенства Казахстана по хоккею с шайбой, который стартует уже 9 сентября матчем между финалистами чемпионата нашей страны прошлого сезона – столичным «Номадом» и все тем же «Хумо», в рес­публике традиционно проводится предсезонный розыгрыш второго по значимости турнира республики.

На этот раз в розыгрыше Кубка приняли участие 11 команд, которые на предварительном этапе были разбиты на две группы, а игры прошли в Астане и Кокшетау. В столичной группе «А» первое и второе места заняли «Актобе» и усть-каменогорское «Торпедо», а в областном центре Акмолинской области в группе «В» лучшим стал «Хумо», а вторым к финишу пришел местный «Арлан». Далее четыре лучшие команды встретились между собой в Кокшетау в перекрестном полуфинале, где ташкентцы обыграли восточноказахстанцев с итоговым счетом 2:1 по буллитам, а акмолинские «волки» разгромили актюбинцев со счетом 6:1. Таким образом, оспаривать Кубок Казахстана довелось именно «Хумо» и «Арлану».

Финальная игра выдалась очень упорной. Для выявления победителя командам потребовалось провести более пяти периодов! На 13-й минуте первого периода россиянин Илья Назаревич вывел вперед клуб из Узбекистана, а за полторы минуты до окончания основного времени игры (на 56-й мин. и 23 сек.) счет сравнял экс-нападающий сборной Казахстана Артем Лихотников – 1:1. Командам далее пришлось сыграть еще дополнительных три овертайма (почти два с половиной периода), где победу клубу из Ташкента на исходе 108-й (!) минуты принес еще один россиянин Павел Синявский. Итог встречи – 2:1 в пользу узбекской команды, которая впервые в своей истории стала обладателем Кубка Казахстана.

Результат «Хумо» не удивителен. Его состав практически полностью состоит из опытных российских легио­неров, ведомых признанным российским же тренером Евгением Попихиным. В прошлом сезоне ташкентский клуб дошел до финала первенства Казахстана и едва не стал чемпионом нашей страны. Тогда его с большим трудом смог остановить лишь столичный «Номад». Если кто считает, что несправедливо играть с командой, состоящей практически только из зарубежных игроков, то ошибается. Клуб из Узбекистана влил новую кровь в наш чемпионат и лишь способствует повышению уровня казахстанских дружин. Так порадуемся за соперника и пожелаем ему новых удач!