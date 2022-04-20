Театр едет в гости к вам

Артисты Astana Opera отправляются в гастрольный тур по пяти городам Казахстана.

Выступления пройдут при поддержке Министерства культуры и спорта с апреля по июнь: публика Павлодара, Экибастуза, Караганды, Рудного и Актобе уже с нетерпением ждет насыщенную программу, подготовленную творческим коллективом театра. Афиша порадует как взрослую, так и детскую аудиторию.

Для самых маленьких приготовили концерт «Музыка әлемі» («В мире музыки») из трех блоков, где юные театралы смогут познакомиться со скрипичной и духовой музыкой, а также оценить вокальное мастерство высокопрофессиональных музыкантов. Вечерняя программа представлена оперой-фарс «Шелковая лестница» Дж. Россини. Этот спектакль входит в эксклюзивный проект Astana Opera – Камерный театр Piccolo. В театре отмечают: опера весьма «удобна» для гастролей. В 2019 году ее смогли увидеть жители и гости Санкт-Петербурга, где спектакль собрал аншлаг и восторженные отзывы театральных критиков.

В тур по Казахстану отправляется звездная команда: заслуженная артистка Казахстана Жаннат Бактай, заслуженные деятели Казахстана Салтанат Ахметова и Азамат Желтыргузов, Салтанат Муратбекова, Татьяна Вицинская, Евгений Чайников, Ержан Саипов, Артур Габдиев, Рамзат Балакишиев, Асем Сембина, Малика Минизини, Алтынбек Абильда, артисты хора и миманса... Обладатели прекрасных голосов – сопрано, баритон, тенор, бас и меццо-сопрано – владеют техникой колоратурного вокала. Они проходили специальное обучение, причем некоторые в Пезаро – городе, где родился сам Россини.

Павлодар встретит столичных артистов 26 и 27 апреля, выступления пройдут в городском Дворце культуры им. Естая, Экибастуз – 29 апреля, на сцене Детской музыкальной школы. В Караганде певцы представят программу на сцене Государственного русского драматического театра им. К. Станиславского, завершится турне в июне в Рудном и Актобе. Зрителями станут работники градообразующих промышленных предприятий.

Камерный оркестр театра будет выступать под управлением заслуженного деятеля Казахстана Абзала Мухитдина. Критики отмечают: маэстро всегда находит верную стилистику исполнения и манеру, соответствующую россиниевским стандартам, звучание оркестра под его руководством свежее, яркое, точное.

Думается, что запомнятся пуб­лике режиссура Аллы Симонишвили и легкие декорации-боксы итальянского художника-сценографа Мананы Гуниа. Декорации, оборачивающиеся то фасадом здания, то его внутренними интерьерами, замечательно зададут атмосферу изящества рококо. Роскошные и стильные костюмы, выдержанные в трех контрастных цветах – черном, красном и белом – придают внешнему облику спектакля дополнительную стройность и четкость.

Для каждого артиста гастроли – это важнейшая часть творчес­кой деятельности, без которой нет полноценного развития и профессионального роста, подчеркивают участники гастролей и ждут встречи с поклонниками классического искусства.