Токаеву сообщили о планах Mastercard продвигать казахстанские GovTech-решения за рубежом

Президент
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Глава государства принял исполнительного вице-президента Mastercard Николу Виллу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества в сферах развития финансового сектора, IT-отрасли и улучшения цифровой компетенции малого и среднего бизнеса.

Президент поддержал решение Mastercard выбрать Алматы в качестве регионального хаба в СНГ, Центральной и Восточной Европе для развития консалтингового направления. Здесь один из мировых лидеров в области инновационных платежных технологий планирует развивать бизнес и человеческий капитал в банковской сфере для всего центральноазиатского региона.

Никола Вилла сообщил о планах компании продвигать казахстанские GovTech-решения за рубежом, особенно на развивающихся и формирующихся рынках. По словам представителя Mastercard, опытом Казахстана в сфере цифровизации, развития электронного правительства и безналичной экономики активно интересуются другие страны, где компания ведет свою деятельность.

Президент также был проинформирован о том, что Фонд инклюзивного роста Mastercard запускает в Казахстане программу Strive для цифровизации бизнеса и оказания помощи по улучшению компетенции более чем 300 тысячам малых и средних предприятий.

Совместно с Национальным банком Казахстана ведется работа по предоставлению экспертной и технологической поддержки в рамках реализации проектов «Цифровой тенге», «Система мгновенных платежей» и Open Banking.

Эти и другие инициативы были отражены в Рамочном соглашении Digital Country Partnership (DCP), подписанным между министерством цифрового развития и аэрокосмической промышленности Казахстана и компанией Mastercard в ходе рабочего визита президента в Нью-Йорк.

Mastercard – ведущая глобальная технологическая компания, объединяющая в единой платежной системе свыше 2,3 млрд держателей счетов в 210 странах мира. Компания обладает рыночной капитализацией свыше 390 млрд долларов и входит в топ-10 самых ценных брендов в мире.

Напомним, президент РК Касым-Жомарт Токаев с 17 сентября находится с рабочим визитом в Нью-Йорке (США).  

 

#Токаев #президент #США #бизнес #международное сотрудничество

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