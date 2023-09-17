Президент Токаев прибыл в США с рабочим визитом

Начался рабочий визит президента Касым-Жомарта Токаева в Нью-Йорк, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

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В ходе визита глава государства выступит с речью на общих дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а также примет участие в саммите «Центральная Азия – США».

Кроме того, запланированы встречи президента Казахстана с лидерами ряда государств, главами международных организаций и руководителями транснациональных компаний.

