Триумф Ербола Хамитова

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Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Североказахстанский спортсмен Ербол Хамитов триумфально вписал свое имя в историю отечественного спорта, завоевав золотую медаль в индивидуальной гонке на 12,5 км на чемпионате мира по парабиатлону в Поклюке (Словения).

Фото управления спорта СКО

Он преодолел дистанцию с результатом 35:29.01, не допустив ни одного промаха на огневых рубежах. Это первое «золото» Казах­стана­ на чемпионатах мира по парабиатлону. Несколькими днями ранее Ербол Хамитов там же завоевал «бронзу» в спринте на 7,5 км, доказав, что находится в отличной форме.

Ербол Хамитов родился в Петропавловске. С детства увлекался спортом, занимался футболом и вольной борьбой, а в подростковом возрасте переключился на боевые единоборства – джиу-джитсу, жекпе-жек и уже становился призером Казахстана. Однако в 2017 году, в 19 лет, его жизнь резко изменилась после несчастного случая. Чтобы поддержать семью, молодой человек подрабатывал охранником. В роковой день он стал свидетелем конфликта группы молодых людей и получил пулю в колено. Врачи не сумели сохранить ногу...

Несмотря на трагедию, Ербол не утратил силы духа и решил продолжить спортивную карьеру, сосредоточившись на паралимпийских видах спорта. Больше года передвигался на костылях, потом научился ходить на протезе, который сделали на местном заводе, и продолжил тренироваться.

Вскоре Ербол стал призером на Кубке РК по грепплингу, получив чемпионский пояс «За волю к победе». Через год борец привез три медали с соревнований ParterPro и стал чемпионом СКО по грепп­лингу в весовой категории 66 кг. Помимо этого, он взял два третьих места на чемпионате Казахстана по паралыжным гонкам. В 2018-м удостоился титула «Самый мощный джитсер Казахстана».

– Самая главная победа – это победа над самим собой, – однажды сказал Ербол Хамитов. – Хотя, конечно, вкус триумфа на соревнованиях не описать словами!

История Ербола Хамитова – пример невероятной силы воли, мужества и преданности спорту. Его путь к мировому триумфу вдохновляет и служит напоминанием о том, что даже самые тяжелые испытания можно преодолеть, если не сдаваться и верить в себя.

#Спорт #парабиатлон #Ербол Хамитов #Поклюк

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