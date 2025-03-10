Цели всегда можно достигнуть

Статьи,Человек труда
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Флора Левина, область Абай

Наталье Андрейко с детства нравились большие машины. Во взрослой жизни она управляет настоящими большегрузными самосвалами на производственных участках Актогая

Фото предоставлено компанией "KAZ Minerals"

Свой трудовой путь Наталья Андрейко начинала в сервисной подрядной компании на Актогае. А когда появилась обучающая программа для женщин, она решила попробовать. И четыре года назад, отправив резюме, получила приглашение на собеседование, прошла обучение и сдав все тесты, получила новую профессию. Тем более, что небольшой водительский опыт был, так как с юности управляет автомобилем. А если чего-то очень хотеть, то всегда можно научиться, уверена Наталья.

– Сначала многие удивлялись — девушка в мужском коллективе за рулем огромного самосвала! Но коллеги приняли меня хорошо, я быстро нашла с ними общий язык. Знакомые тоже по-разному реагировали, но они знают мой характер: если чего-то хочу, добьюсь этого. Некоторые даже восхищались моей решительностью, что очень приятно, –говорит Наталья.

По словам Натальи, управлять большегрузной техникой, абсолютно не сложно. Похоже на управление обычным автомобилем, только размеры совсем другие. Свои ощущения она сравнивает с управлением кораблем — словно плывешь. Главное уверенность, ответственность и концентрация.

Свой самосвал Наталья называет «золотой». Даже спрашивает коллег: «Где мой золотой?». Современные самосвалы удобные и легкие в управлении.

Не обходится на карьере и без курьезных случаев.

– Когда появился новый штат женщин-водителей, коллеги активно шутили. У нас дружный коллектив, мы всегда поддерживаем друг друга. Особенно запомнился момент с экскаваторщиками: они общаются с водителями с помощью жестов, которые называются «язык карьера». Когда они указывали на негабариты руды, мне сначала казалось, что они показывают «сердечко», но оказалось, что это совсем другой символ! Эти негабариты, кстати, называют «чемоданом», и их нельзя выгружать в дробилку — только на отвал, –вспоминает Наталья.

Наталья Андрейко уверена, что любое дело получится, если будет желание и уверенность в себе. Тогда все получится.

#Казахстан #Актогай #человектруда

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