Тягает «железо» на шахте и в спортзале

«Казправда» и в нынешнем году продолжит рассказывать о людях труда. Ну, а откроем мы в Новом году эту тему рассказом о человеке, которому даже новогоднюю ночь не раз приходилось встречать глубоко под землей, разложив праздничный ужин на «скатерке» в виде газеты.

Указом Главы государства 2025-й объявлен Годом рабочих профессий. И это вполне обоснованно. Утренний свежевыпеченный хлеб, тепло в квартирах, возможность добраться до работы и обратно, порядок в подъезде и во дворе… Мы к этому привыкли и даже не задумываемся над тем, что комфортной нашу жизнь делает труд людей, которые в любое время суток вершат нелегкую работу.

фото из личного архива героя

Горный мастер Юрий Кореньков занимается спортом и мотивирует людей на здоровый образ жизни

Аромат мандаринов, звон бокалов и застолье в кругу родных – вот то, с чем у каждого из нас ассоциируется Новый год. И наш герой – горный мастер Юрий Кореньков – не исключение. Но рабочий график шахтера – штука упрямая. Раз выпала новогодняя смена, ничего не поделаешь, надо выходить. Юрий берет из дома мандарины, конфеты и салаты, заворачивает тормозок в газету, как делают это все горняки, и едет на шахту. Работа у него ответственная. Горный мастер спускается в забой и следит за показаниями приборов системы аэрогазового контроля. Тут нужен глаз да глаз, ведь из-за превышения уровня метана может прои­зойти авария.

– За те 16 лет, которые я проработал на шахте, в новогоднюю ночь моя смена выпадала четыре раза, – рассказывает Юрий Кореньков. – Пытался меняться с коллегами, но никто не соглашался. Все хотят праздник дома встречать. Ну, что делать? Спускаюсь с напарником в шахту. По одному у нас ходить нельзя. В полночь мы в забое стелим газету прямо на землю, садимся, поздравляем друг друга и едим свои тормозки. Конечно, меня тянет к детям, к супруге. Но я утешаю себя мыслью, что 1 января вернусь домой и все праздничные дни проведу с семьей.

Надо сказать, что буфет на шахте в Новый год не работает. Вообще в ночь с 31 декабря на 1 января ни проходка, ни добыча угля не идут. Трудится только дежурный персонал, поддерживающий жизнедеятельность предприятия. Это, например, работники, которые откачивают подземные воды из забоев или следят за уровнем загазованности. А вот 1 января шахта переходит в обыч­ный трудовой режим.

Для нашего героя Юрия Коренькова трудовой горняцкий режим начался в 2008 году. Тогда парень, отслуживший в армии и окончивший колледж, решил устроиться на шахту. Его за собой потянул друг – будущий муж двоюродной сестры. На шахту «Северную» Юрия приняли подземным горнорабочим. Тяжелого труда он не боялся, хотя ничего о специфике горняцкого дела не знал. Ведь в его семье не было шахтеров. Почти все родственники работали на железной дороге.

– Знаете, шахта затягивает. Я думал, что проработаю там год-два, а уже прошло 16. И уходить не собираюсь. Мне нравится моя работа, – размышляет горный мастер. – Помню свой первый день в шахте. Спускаюсь вниз, а там темно, холодно и сыро. Шахта «Северная», с которой я начинал, неглубокая – всего метров 300, но с непривычки, конечно, страшновато. Многие парни, которые устраивались на работу, через месяц-два увольнялись или уходили на больничный. Не выдерживали. А я держался до последнего.

Юрий не ушел с шахты даже после того, как стал свидетелем трагедии. На его глазах в забое произошел выброс горной массы, которой завалило машиниста подземного комбайна. Горняк погиб. Его пытались спасти, но не смогли. Для Юрия это стало огромным стрессом, но он твердо решил строить карьеру. Парень отучился на проходчика и, отработав пять лет на «Северной», перешел на шахту «Саранскую». К этому времени он уже успел обзавестись семьей, которую нужно было обеспечивать.

Юрий Кореньков стал подниматься по служебной лестнице. Будучи проходчиком, он окончил политехнический колледж, получил диплом и стал горным мастером. Теперь наш герой работает на шахте имени Костенко, которая принадлежит компании «Qarmet». Ответственности стало больше, а вот опасность никуда не делась.

Юрий был на работе в ту октябрьскую ночь 2023 года, когда на шахте имени Костенко произошла авария. Тогда взрыв унес жизни 46 горняков. К счастью, горный мастер не пострадал. Его смена закончилась, и он успел подняться на поверхность за 12 минут до ЧП.

– Я вышел из шахты в 2.23, а взрыв прогремел в 2.35, – вспоминает горняк. – Я дежурил в лаве. Показания приборов были в норме. Я до сих пор понять не могу, откуда мог взяться газ. Я не пострадал, а мой зять-шахтер попал под взрывную волну. Он спасся сам и еще вытащил из шахты двух раненых товарищей. Считаю, это геройский поступок.

Та трагедия не лишила Юрия желания работать в шахте. Он далеко не робкого десятка. Горняк ведет здоровый образ жизни и занимается спортом. Накачанные мышцы невозможно скрыть даже под шахтерской спецовкой. Наш герой тягает штангу и увлекается бодибилдингом.

– Без спорта я не могу жить. Он для меня как наркотик, – признается Юрий Кореньков. – Не представляю себя без физических нагрузок.

Спорт вошел в жизнь Юрия еще в детстве. Когда ему было шесть лет, он самостоятельно записался в школьную секцию дзюдо. Потом ходил на бокс и карате. Занимался футболом и волейболом. А в подростковом возрасте увлекся брейк-дансом: танцевал сам и учил других детей. У него даже была собственная команда, с которой наш герой участвовал в баттлах и занимал призовые места.

Когда парень вернулся из армии, его потянуло в тренажерный зал. Там Юрий встретил единомышленников, которые увидели в нем спортивный потенциал. Так наш герой стал тягать «железо» и в тренажерном зале, и в забое.

– Меня часто спрашивают: как я умудряюсь и в шахте работать, и спортом заниматься? – говорит горняк, предвосхищая мой вопрос. – Да, это тяжело. В шахте всю смену таскаю металл, а потом еще иду в тренажерку и там тягаю штангу. Бывало, что на тренировку не успеваю сходить из-за работы. Что делать? Проходка идет. Я в забое нахожу какую-нибудь трубу, кладу ее за голову и делаю приседания. Или возьму цепи-пятнашки в обе руки и начинаю «качать» плечи. Не скрою, так делал, чтобы мышцы были в тонусе.

Сейчас Юрий Кореньков – мастер спорта международного класса по жиму штанги лежа. Его атлетическая карьера начиналась с соревнований, которые в Караганде проводили между фитнес-клубами и тренажерными залами. На первом из них шахтер стал победителем, выжав штангу в 132,5 кг при собственном весе в 72 кг. Потом были состязания для профессионалов.

На чемпионате Азии, проходившем в Алматы, Юрию присвоили звание «Мастер спорта международного класса РК».

А после выступления на мультитурнире в Екатеринбурге горняк стал мастером спорта РФ. Тогда он справился со штангой весом в 162 кг. Поначалу шахтер-культурист ездил на соревнования за свой счет, а потом работодатель стал оказывать ему спонсорскую помощь.

Как-то во время тренировки горняк повредил плечо, из-за чего ему пришлось «завязать» со штангой. Но спорт он не бросил. Появилось новое увлечение – бодибилдинг. Юрий принял участие в двух чемпионатах Казахстана, на одном из которых занял второе место. Эта победа укрепила в карагандинце веру в себя. Сейчас он тренируется и набирает форму, чтобы поехать на чемпионат Казахстана, который назначен на июль 2025 года.

– Бодибилдинг мне нравился с детства. Я был фанатом Арнольда Шварценеггера и Ли Приста, – признается карагандинец. – Любил смотреть выступления этих звезд и старался равняться на них. Они и сейчас, в зрелом возрасте, находятся в отличной физической форме.

Между шахтами регулярно устраивают спортивные состязания. Горняки меряются силами в футболе, баскетболе, волейболе, гиревом спорте, шахматах и велогонках, получая за победу призы и денежные премии. Наш герой Юрий Кореньков старается участвовать в этих соревнованиях. Он подает коллегам личный пример.

– Люди прозвали меня шахтером-мотиватором. Потому что я мотивирую их заниматься спортом, – с улыбкой говорит Юрий Кореньков. – Раньше, когда я только пришел работать на шахту, никто из моих товарищей не занимался физкультурой. А сейчас таких людей становится все больше. И мне это нравится. Считаю, что каждый уважающий себя человек должен заниматься спортом. Потому что он делает нас крепче и моложе!