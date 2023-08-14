Успеть вовремя Свежий выпуск 14 августа 2023 г. 2:00 1 Галина Вологодская Станция скорой медицинской помощи Восточно-Казахстанской области получила программное обеспечение «Көмек», передающее вызовы непосредственно бригаде на планшет. Как сообщили в областном управлении здравоохранения, новый сервис позволит сэкономить время, которое раньше отнимали звонки на телефон или связь по рации. Кроме того, медицинские автомобили оснастили GPS-навигаторами, чтобы водители могли выстроить самый оптимальный маршрут. В целях повышения уровня службы трое врачей прошли обучение в Астане с получением сертификатов международных тренеров. Под их руководством бригады скорой помощи Усть-Каменогорска и ближайших населенных пунктов ежедневно отрабатывают практические навыки, в том числе в симуляционном центре, открытом на базе центральной станции. #ВКО #цифровизация #станция #скорая помощь #Көмек