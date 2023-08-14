Успеть вовремя

Как сообщили в областном управлении здравоохранения, новый сервис позволит сэкономить время, которое раньше отнимали звонки на телефон или связь по рации. Кроме того, медицинские автомобили оснас­тили GPS-навигаторами, чтобы водители могли выстроить самый оптимальный маршрут.

В целях повышения уровня службы трое врачей прошли обу­чение в Астане с получением сертификатов международных тренеров. Под их руководством бригады скорой помощи Усть-Каменогорска и ближайших населенных пунк­тов ежедневно отрабатывают практические навыки, в том числе в симуляционном центре, открытом на базе центральной станции.